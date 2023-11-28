Konut satışı düşüyor, arsa talebi artıyor! İşte yoğun ilgi gören bölgeler

Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:51

Güncelleme: 28.11.2023 - 09:51

Fiyatlardaki önlenemeyen yükseliş yurttaşların da planını değiştirdi.

Konut satışları düşüşe geçerken arsa, tarla ve iş yeri satışları patladı.

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi rakamına ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşirken artış oranı yüzde 2,5 oldu.

Peki arsa yatırımında en çok talep gören bölgeler neresi? Yurttaş neden arsa yatırımına yöneldi?

"EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİR TANESİ"

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu sözleri kaydetti:

"En önemli etkenlerden bir tanesi krediye erişimde sınırlı olan gayrimenkul yatırımcısının arsa ve arazi yatırımları ile bu ihtiyacı değerlendirdiğini söyleyebiliyoruz. Pandemi sonrasında özellikle insanların hayatlarında bir alternatif plan gerçekleştireceği yerlerin olması, 6 Şubat depremi sonrasında büyükşehirlerdeki yapı stoklarının yüzde 50’ye yakınının riskli olması ve kişilerin alternatif bir yaşam arıyor olması arsa ve arazilere gün geçtikçe ilgiyi artırıyor.

"EV ALAMAYAN ARSAYA YÖNELDİ"

Son dönemde gayrimenkul tarafındaki ev fiyatları yükseldiği için yeni ev alamayan vatandaşlar bir arsa alalım, üzerine ev yapabiliriz, arazi alalım oraya imar gelirse diye, yola cepheli yerler varsa buradan bir arazi alalım üzerine geçici konut diyebileceğimiz Tiny House yapı yapabiliriz şeklinde değerlendiriyorlar. Birden fazla neden var diyebiliriz. Vatandaşlar bütçelerine göre bu alternatifleri farklı şekilde değerlendirmek istiyor.

EN FAZLA TALEP GÖREN BÖLGELER

Konut fiyatlarının yüksek seyretmesinden dolayı konut alamayanların arsa ve tarlaya yöneldiğini değerlendiriyoruz. Arsa ve tarlada kısa vadede getiri söz konusu değil. Arsaların imarlı olması sebebiyle gayrimenkul tarafında bir prim söz konusu. Arsalara erişim maddi açıdan çok zor. İnsanlar genelde arsa yatırımları için farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler ve İzmit gibi bölgeler arsa seçiminde yoğun olan bölgeler.

Tarlada da bu bölgelerin İstanbul ve çevresi için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ilde arsa ve tarlalara yönelim var. İleride imara açılacak bölgelerin bulunduğu yerlerde daha çok talep oluyor diyebiliriz.

İSTANBUL’DA EN ÇOK TALEP GÖREN İLÇELER

İstanbul ve çevresinde arsa taleplerinin Arnavutköy, Çatalca gibi bölgelerde daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasında Çekmeköy, Sultanbeyli, Pendik bölgesinde yoğunluk var.

Tarla açısından Trakya’nın tümü, Marmara’da İstanbul’a yakın olabilecek yerler önemli derecede yoğun talep alıyor."