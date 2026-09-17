Kredi kartı aidatına nasıl itiraz edilir? Banka ve hakem heyeti adımları...

Kredi kartı aidatı kesintisiyle karşılaşan tüketiciler, ödedikleri tutarın geri alınıp alınamayacağını merak ediyor. Yıllık üyelik ücretleriyle ilgili uyuşmazlıklarda ilk olarak bankaya başvurulması, sonuç alınamaması halinde ise uygun başvuru yollarının kullanılması gerekiyor. İşte kredi kartı aidatı iadesi için izlenmesi gereken adımlar...

KREDİ KARTI AİDATI İADESİ İÇİN İLK ADIM NE OLMALIDIR? Kredi kartı aidatı iadesi alabilmek için öncelikle doğrudan resmi makamlara gitmek yerine banka ile iletişime geçilmesi gerekir. e-Devlet portalı üzerinden Bireysel Müşteri Hakem Heyeti veya Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunmadan önce ilgili bankaya yazılı veya resmi kanallardan talepte bulunulması yasal bir zorunluluktur.

1. Banka Adımı Aidat kesintisini fark ettiğiniz an itibarıyla bankanız nezdinde itiraz sürecini başlatmanız gerekir. İzlemeniz gereken adımlar şunlardır: Ekstre Kontrolü: Kart aidatı veya yıllık üyelik ücreti kesintisinin dönem ekstrenize resmi olarak yansıdığından emin olun. İade Talebi Oluşturma: Bankanızın mobil uygulaması, müşteri hizmetleri veya bağlı bulunduğunuz şubesi aracılığıyla kesilen ücretin iade edilmesini talep edin. Yazılı Başvuru ve Kayıt: Müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra mobil uygulama üzerinden talep oluşturarak başvurunuzu belgelendirin. Yanıtın Saklanması: Banka talebinizi reddederse, gelen olumsuz yanıt mesajını veya red beyanını ve ilgili dönem ekstre dökümünü mutlaka saklayın.

2. Hakem Heyeti Adımı Bankadan olumsuz yanıt almanız veya başvurunuza yasal süre içinde dönüş yapılmaması halinde resmi başvuru yolları devreye girer. Adım adım yapılması gerekenler şu şekildedir: Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İtiraz edeceğiniz döneme ait ekstre dökümünü ve bankanın red yanıtını dijital ortama aktarın. Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın. Başvuru Hizmetini Seçin: Arama bölümünden "Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu" ya da "Bireysel Müşteri Hakem Heyeti" hizmetini seçin. Formu Doldurun ve Belgeleri Yükleyin: Şikayet edilen banka bilgilerini, kesinti tutarını girin ve hazırladığınız ekstre ile red belgesini sisteme yükleyin. Başvuruyu Onaylayın: Herhangi bir ücret ödemeden başvurunuzu tamamlayın. Heyet lehinize karar verirse banka bu karara uymak ve kesilen tutarı kartınıza iade etmek zorundadır.