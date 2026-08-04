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Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: O sınırı geçen daha fazla asgari ödeme yapıyor

Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: O sınırı geçen daha fazla asgari ödeme yapıyor

4.08.2026 14:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: O sınırı geçen daha fazla asgari ödeme yapıyor

Kredi kartı limitinin belirlenen eşiği aşması durumunda yasal asgari ödeme oranının yükselmesi, harcaması düşük ancak limiti yüksek kart kullanıcılarını zorluyor. Eksik ödemelerde kademeli faiz yüküyle karşılaşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, nakit akışını dengelemek isteyen tüketicilere ihtiyaç duyulmayan limitlerin düşürülmesi uyarısında bulunuyor.
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Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren mevcut düzenlemede, asgari ödeme tutarını belirleyen en önemli kriterlerden biri kart limiti olmaya devam ediyor. Mevzuata göre kredi kartının toplam limiti 50 bin TL'yi aştığında, dönem borcu ne kadar olursa olsun asgari ödeme oranı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseliyor.

ASGARİ ÖDEME ORANI BORCA DEĞİL KART LİMİTİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Düzenlemede dikkat çeken nokta, asgari ödeme oranının dönem borcuna göre değil, bankanın kart için tanımladığı toplam limite göre hesaplanması.

Bu nedenle kart sahibi limitinin yalnızca küçük bir bölümünü kullanmış olsa bile, kart limiti 50 bin TL'nin üzerindeyse yasal olarak yüzde 40 oranında asgari ödeme yapmak zorunda kalıyor.

FAİZ YÜKÜ BORÇ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması nedeniyle asgari ödeme oranının yüzde 40'a çıkması, eksik ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz yükünü de etkileyebiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği kademeli faiz sistemine göre kredi kartı borçlarında uygulanabilecek azami akdi ve gecikme faiz oranları borç tutarına göre farklılaşıyor.

Faiz kademeleri şu şekilde uygulanıyor:

  • 30 bin TL'nin altındaki borçlar için en düşük faiz kademesi
  • 30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlar için orta faiz kademesi
  • 180 bin TL'nin üzerindeki borçlar için en yüksek faiz kademesi

Kart limiti 50 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcıların asgari ödeme tutarını karşılayamaması halinde, kalan borç bakiyesine bağlı olarak daha yüksek faiz yüküyle karşılaşma ihtimali bulunuyor.

UZMANLARDAN LİMİT UYARISI

Uzmanlar, aylık nakit akışını yönetmekte zorlanan tüketicilerin kullanmadıkları yüksek kredi kartı limitlerinin gereksiz bir yük oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulmayan kredi kartı limitlerinin 50 bin TL eşiğinin altına düşürülmesi veya toplam limitin farklı bankalardaki kartlara dengeli şekilde dağıtılması öneriliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, aynı harcama tutarında dahi ay sonunda ödenmesi gereken zorunlu asgari ödeme miktarının önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayabiliyor.

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