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Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? BDDK’den kritik düzenleme açıklaması

Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? BDDK’den kritik düzenleme açıklaması

11.09.2026 11:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? BDDK’den kritik düzenleme açıklaması

Kredi kartı limitlerinin yeniden belirleneceği ve yüksek limitli kartlarda düşüşe gidileceği yönündeki iddialar milyonlarca kart sahibini tedirgin etti. BDDK ise kredi kartı limitlerine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü ancak mevcut durumda alınmış yeni bir karar bulunmadığını açıkladı.
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Milyonlarca kredi kartı sahibinin merak ettiği “Kredi kartı limitim düşürülecek mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında, bankaların kredi kartı limitlerini kişilerin gerçek gelirleri, mevcut borçları ve kredi puanlarına göre yeniden belirleyeceği öne sürüldü.

İddialarda ayrıca SGK ile entegre bir sistem kurulacağı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki borç verileriyle birlikte kişilerin gerçek maaşlarının tespit edilerek kredi kartı limitlerinin buna göre yeniden düzenleneceği ileri sürüldü.

Ancak sektör kaynakları, son günlerde gündeme gelen bu iddialara ilişkin yeni bir düzenleme bulunmadığını belirtiyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ YENİDEN Mİ BELİRLENECEK?

İddialara göre yalnızca yeni kredi kartı başvurularında değil, mevcut ve yüksek limitli kartlarda da yeniden değerlendirme yapılacağı öne sürüldü.

Buna göre kişilerin borçlanma sınırlarının gelirlerine göre yeniden belirlenebileceği ve yüksek limitli kartların düşürülebileceği iddia edildi.

Sektör kaynakları ise benzer iddiaların belirli aralıklarla gündeme geldiğine dikkat çekerek, mevcut durumda bu yönde alınmış yeni bir karar bulunmadığını ifade etti.

BDDK'DEN AÇIKLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte sürdüğünü ancak yeni bir karar alınmadığını bildirdi.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır

OCAK AYINDA KREDİ KARTI LİMİTLERİ İÇİN KARAR ALINMIŞTI

BDDK, 29 Ocak 2026’da kredi kartı limitlerinin belirlenmesine ilişkin resmi karar yayımlamıştı.

Karara göre yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kart limitinin artırılması sırasında kişilerin toplam kredi kartı limitinin belirlenmesinde gelir esas alınacak. Gelirin de bankalar tarafından kabul edilen belgelerle doğrulanması gerekiyor.

BDDK ayrıca borçluluğun gelirle uyumlu hale getirilmesini ve kullanılmayan yüksek kredi kartı limitlerinden kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasını amaçladığını açıklamıştı.

YENİ BİR DÜZENLEME İÇİN RESMİ SÜREÇ GEREKİYOR

Kredi kartı limitlerine ilişkin yeni ve kapsamlı bir değişikliğin uygulanabilmesi için BDDK tarafından resmi bir karar alınması ve bankalara bildirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle SGK verilerinin doğrudan kullanılması veya tüm mevcut kredi kartı limitlerinin gerçek maaşa göre yeniden belirlenmesi yönündeki iddialar, mevcut aşamada yürürlüğe girmiş yeni bir karar niteliği taşımıyor.

Kredi kartı sahipleri açısından mevcut tabloda yeni bir toplu limit düşürme kararı bulunmazken, BDDK’nin kredi kartı limitlerini gelir ve ödeme gücüyle uyumlu hale getirmeye yönelik teknik çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

İlgili Konular: #kredi kartı #BDDK

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