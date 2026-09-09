Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu
Paylaş

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

9.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

Kredi kartı limitlerinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Bankalar, limit belirlerken müşterilerin yalnızca beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirini, mevcut borç yükünü ve ödeme gücünü de dikkate alacak.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların, müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE YENİ KRİTER

Yeni sistemle kredi kartı limitlerinin yalnızca beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesi hedefleniyor.

Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

Bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilerek kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

SGK VE RİSK MERKEZİ VERİLERİ BİRLİKTE İNCELENECEK

Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde bulunan kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor.

Böylece bankalar, kredi kartı limiti belirlerken müşterinin yalnızca gelirini değil, mevcut kredi ve borç yükünü de dikkate alacak.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KARTLARI YAKINDAN İZLENECEK

Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesi bekleniyor.

Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek.

Düzenlemeyle kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

BANKALARA 1 OCAK 2027'YE KADAR SÜRE

Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

Yeni düzenlemeyle kredi kartı limitlerinin kişilerin finansal durumuyla daha doğrudan ilişkilendirilmesi ve bankacılık sistemindeki borçluluk riskinin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.

İlgili Konular: #borç #kredi kartı #SGK #banka

İlgili Haberler

Köprü ve otoyol özelleştirmeleri netleşti: İşte 5 maddede 2012'den günümüze Boğaz'ın satılışı...
Köprü ve otoyol özelleştirmeleri netleşti: İşte 5 maddede 2012'den günümüze Boğaz'ın satılışı... Boğaz köprüleri ve devlet otoyollarının işletme hakkının özel sektöre devri yeniden gündemde. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “düşük” bulduğu, reddedilen teklifin ardından aynı stratejik kamu varlıkları için yeni bir özelleştirme süreci başlatıldı. Gözler bu kez ihale bedeline ve devir koşullarına çevrildi. İşte Avrupa'daki örnekler ile birlikte beş başlıkta Türkiye’nin köprü ve otoyol özelleştirmesinde 2012’den 2026’ya uzanan süreç...
Altında 17 yıl sonra bir ilk: Yatırımcı talebinde tarihi hareketlilik
Altında 17 yıl sonra bir ilk: Yatırımcı talebinde tarihi hareketlilik Altın piyasasında yatırımcı ilgisi yeniden güçlenirken, küresel fon hareketleri ve profesyonel yatırımcıların pozisyonları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Fed’in faiz politikası ve ABD’den gelecek enflasyon verileri, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba... 9 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 9 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...