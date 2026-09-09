Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu

Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenlemeyle bankaların, müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE YENİ KRİTER Yeni sistemle kredi kartı limitlerinin yalnızca beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesi hedefleniyor. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Bu kapsamda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilerek kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor.

SGK VE RİSK MERKEZİ VERİLERİ BİRLİKTE İNCELENECEK Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde bulunan kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor. Böylece bankalar, kredi kartı limiti belirlerken müşterinin yalnızca gelirini değil, mevcut kredi ve borç yükünü de dikkate alacak.

YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KARTLARI YAKINDAN İZLENECEK Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesi bekleniyor. Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek. Düzenlemeyle kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BANKALARA 1 OCAK 2027'YE KADAR SÜRE Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor.