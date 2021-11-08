Kripto para piyasası hareketlendi: Bitcoin'de fırlama
Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, yeniden 66 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Ethereum fiyatı da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Kripto paralara ilgi yeni haftada da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ethereum fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, Bitcoin fiyatı da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Bitstamp'ın verilerine göre Ethereum fiyatı bugün 4724 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 3 artışla 4.719,66 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin fiyatı da 65 bin 667 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda 65.536,08 dolar seviyesinde.
YÖNELİMLER ARTIYOR
Dünya gazetesinin aktardıklarına göre analistler, enflasyon endişelerinin yatırımcıları altın ve kripto paralara yönettiğini belirtiyorlar. Finansal kuruluşların kripto paralara yönelimlerinin arttığına işaret eden IG Markets, sektörde havanın iyi olduğunu da vurguladı.
Bitcoin, 20 Ekim'de SEC'in ilk Bitcoin ETF'ini onaylamasının ardından en yüksek seviyesini 67 bin doların üzerine taşımıştı.
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