Kripto piyasası temsilcileri Meclis'e gidiyor
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para uzmanları ile çarşamba günü Meclis'te görüşme gerçekleştirecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kripto para yasasının hazır olduğunu ifade etmişti.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter üzerinden kripto para sektörüyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elitaş, şöyle devam etti:
"Twitter’da Meclise gelmesi beklenen ‘kripto yasa taslağı’ hakkında kriptonun önde gelen isimlerinin düzenlemiş olduğu canlı yayına katıldık. Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik"
Twitter’da Meclise gelmesi beklenen ‘kripto yasa taslağı’ hakkında kriptonun önde gelen isimlerinin düzenlemiş olduğu canlı yayına katıldık. Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik. pic.twitter.com/hTzMwfzich— ????Mustafa Elitaş???? (@mustafaelitas) December 26, 2021
AKP'li Elitaş, kripto para uzmanlarını Çarşamba günü Meclis'e çağırdı.
Davet edilen isimlerin ise Aytunç Yıldızlı, Sima Baktaş, Sait Arslan, Uğur Açıkgöz ve Kamile Uray olduğu açıklandı. Meclis’e gidecek olan isimlere ise yenileri eklenebileceği belirtildi.
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