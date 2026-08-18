Kripto piyasasının gözü Trump yönetiminde: Yasal düzenlemeler Kongre'de tıkandı

ABD'de kripto para sektörüne yönelik kapsamlı yasal düzenleme çalışmaları Kongre'de ilerleyemezken, Başkan Donald Trump yönetimindeki düzenleyici kurumların sektöre yönelik yeni kuralları hayata geçirmesi bekleniyor. Ancak kripto varlık sektörünün lehine hazırlanması planlanan düzenlemelerin tartışmalı olması ve gelecekteki yönetimler tarafından değiştirilebilmesi, sektörde belirsizlik yaratıyor.

Kripto para şirketleri, sektöre kalıcı bir hukuki zemin sağlayacağını savundukları düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yıllardır yüz milyonlarca dolarlık harcama yaptı. Ancak söz konusu yasal çalışma şu anda durmuş durumda. Kongre'nin gelecek yıl yeni yasama dönemine başlamasına kısa süre kala milletvekillerinin uzlaşmaya varması için de sınırlı bir süre bulunuyor.

Bu çıkmaz, uzun süredir ihtiyaç duyduğu düzenleyici netliğin sağlanmasını isteyen kripto para sektörünün gözlerini Trump yönetimindeki kurumlara çevirdi. Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), sektöre ilişkin kuralların belirlenmesinde öne çıkıyor.

SEC VE CFTC KRİPTO SEKTÖRÜ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

SEC'in, belirli token arzlarının menkul kıymet kurallarından muaf tutulmasına yönelik bir düzenleme üzerinde paralel olarak çalıştığı ve bu düzenlemenin önümüzdeki haftalarda ilerletilmesinin beklendiği belirtiliyor.

CFTC'nin ise bu hafta düzenlenecek bir sektör toplantısında diğer konuların yanı sıra kripto para düzenlemelerini de ele alacağı bildiriliyor.

Solana Policy Institute Üst Yöneticisi Miller Whitehouse-Levine, kurumların Kongre'nin harekete geçememesi veya geçmekte yetersiz kalması nedeniyle adım atmaya hazır göründüğünü söyledi.

KRİPTO SEKTÖRÜ KALICI YASA BEKLİYOR

Sektör uzmanlarına göre kalıcı bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması yalnızca Kongre'nin çıkaracağı bir yasayla mümkün olabilir.

Clarity Act olarak bilinen düzenleme, hangi tokenların menkul kıymet, hangilerinin emtia sayılacağını ve sektörün denetiminden hangi kurumların sorumlu olacağını belirlemeyi amaçlıyor.

Yasal düzenleme olmadan çıkarılacak kuralların siyasi değişimlere ve mahkeme süreçlerine karşı daha savunmasız olacağı belirtiliyor. Bu durumun kripto para şirketleri açısından uzun vadeli belirsizlik yaratabileceği ifade ediliyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN ADIMLARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Trump yönetiminin, eski Demokrat Başkan Joe Biden döneminde SEC ve tüketici denetim kurumları tarafından getirilen çok sayıda düzenlemeyi geri çekmesi de bu endişeleri güçlendiriyor.

Sektörde bazı yöneticiler, gelecekte göreve gelecek bir yönetimin eski SEC Başkanı Gary Gensler gibi kripto paralara karşı daha sert tutum sergileyen isimleri yeniden göreve getirmesinden endişe ediyor.

Gensler, Biden döneminde çok sayıda kripto para şirketine karşı dava açmış ve şirketlerin tokenlarının menkul kıymet niteliğinde olduğunu, bu nedenle SEC'e kayıt yaptırmaları gerektiğini savunmuştu.

KRİPTO ŞİRKETLERİ YENİ YÖNETİMDEN ÇEKİNİYOR

Kripto para ticaret şirketi GSR'nin hukuk ve stratejiden sorumlu yöneticisi Josh Riezman, SEC ve CFTC'nin kısa vadede sektöre fayda sağlayacak kapsamlı kuralları hızlı şekilde hayata geçirmesini beklediğini belirtti.

Riezman, sonraki yönetimin siyasi yapısına bağlı olarak "Gensler 2.0" benzeri bir sürecin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gensler, kripto para sektöründeki dolandırıcılığın yaygınlığının sert denetimi gerekli kıldığını savunmuştu.

CFTC'DEN KALICI KURALLAR ÇAĞRISI

CFTC tarafından yapılan açıklamada ise Clarity Act'in ABD'nin rekabet gücünün korunması açısından kritik olduğu ve Kongre'nin kalıcı kurallar oluşturmak için bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Kurum, Kongre'nin kalıcı bir düzenleme oluşturamaması halinde ABD'nin finans piyasalarındaki liderliğini korumak ve ülkenin kripto para sektöründeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

TRUMP KRİPTO REFORMUNU ÖNCELİK HALİNE GETİRDİ

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında kripto para sektöründen destek alırken, ailesinin kendi tokenından da gelir elde etmesiyle kripto para reformunu ikinci başkanlık döneminin öncelikleri arasına aldı.

Trump yönetiminde SEC ve CFTC'nin başına getirilen isimler, Biden döneminde uygulanan kripto para politikalarını hızlı şekilde değiştirdi. Yeni yönetim sektöre destek verirken bazı denetim ve yaptırım süreçlerini de geri çekti.

SEC SERMAYE PİYASASI KURALLARINI DEĞİŞTİRMEYİ PLANLIYOR

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto paraları kapsayacak şekilde sermaye piyasası kurallarının kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesine yönelik planlar ortaya koydu.

CFTC Başkanı Michael Selig ise bu yıl yüksek kaldıraç içeren türev ürünlerden sürekli Bitcoin vadeli işlemlerinin işlem görmesine onay verdi. Sektör yöneticileri, CFTC'nin ilerleyen dönemde daha fazla varlık için sürekli vadeli işlem ürünlerine izin vermesini bekliyor.

DEMOKRATLAR DA DÜZENLEME İSTİYOR

Çok sayıda Demokrat siyasetçi kripto paralar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını destekliyor. Ancak Demokratlar, kara para aklama, dolandırıcılık ve çıkar çatışmalarına karşı Cumhuriyetçi milletvekillerine kıyasla daha sıkı önlemler alınmasını savunuyor.

Bu durum, SEC ve CFTC'nin hazırladığı düzenlemeler açısından erken dönemde önemli bir engel oluşturabilir.

ARA SEÇİMLER DÜZENLEMELERİN GELECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Anketler, Demokratların kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeniden elde edebileceğine işaret ediyor.

Böyle bir sonuç, Demokratların düzenleyici kurumların çalışmalarını daha yakından denetlemesine ve kripto para sektörüne yönelik yeni kurallar üzerinde daha fazla söz sahibi olmasına imkan sağlayabilir.

WALL STREET DE KRİPTO DÜZENLEMELERİNE KARŞI

Bazı SEC ve CFTC politikalarına karşı çıkan geleneksel Wall Street kuruluşlarının da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

CME Group, CFTC'nin sürekli kripto para vadeli işlemlerine izin verme kararına karşı haziran ayında dava açtı.

Wall Street'in önemli kuruluşlarından Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) da SEC'in blokzincir tabanlı hisse senedi işlemlerine izin verme planında kısıtlamaları değerlendirmesi çağrısında bulundu.

YENİ KRİPTO KURALLARI MAHKEMEYE TAŞINABİLİR

Açılabilecek davaların yeni kripto para kurallarını uzun süre mahkemelerde tutabileceği belirtiliyor.

Bu durum, gelecekte göreve gelecek bir yönetimin söz konusu düzenlemeleri ertelemesine, yeniden yazmasına veya tamamen rafa kaldırmasına imkan sağlayabilir.

Trump yönetimindeki düzenleyici kurumların Biden dönemindeki bazı finansal düzenlemeleri geri çekmesi de bu riskin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRDEKİ ŞİRKETLER KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Yaşanabilecek tüm engellere rağmen birçok kripto para sektörü yöneticisi, mevcut durumda herhangi bir düzenleme yapılmasının düzenlemesiz kalmaktan daha iyi olduğunu düşünüyor.

Blockchain Association Üst Yöneticisi Summer Mersinger, kurumların harekete geçmesinin "hiçbir şey yapmadan bekleyemeyeceklerinin" göstergesi olduğunu belirterek çalışmaları olumlu karşıladıklarını söyledi.

Mersinger, düzenleyici kurumların çalışmalarının sektör açısından faydalı olduğunu belirtirken kalıcı bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.