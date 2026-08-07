Kritik toplantıya günler kaldı: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini 13 Ağustos'ta duyuracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da kamuoyuyla paylaşacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III" tanıtım toplantısını 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek.

TOPLANTI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE DÜZENLENECEK

Fiziki katılımla gerçekleştirilecek toplantıda, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile sosyal medya platformu ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

ÖNCEKİ RAPORDA YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 26 OLMUŞTU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26, 2027 yıl sonu tahminini yüzde 15 ve 2028 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 9 olarak açıklamıştı.