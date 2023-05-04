Kültür Bilimleri Akademisinden üretim ekonomisi için yeni kaynak paketi önerisi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 18:29

Güncelleme: 04.05.2023 - 18:29

Başkanlığını Prof. Dr. Kemal Üçüncü'nün yaptığı Kültür Bilimleri Akademisi (KÜBAK), Türk ekonomisinin yaşadığı sert krize çözüm olarak önerdiği üretim temelli ekonomi için kamu açıklarını kapatan ve yeni ekonomik modele finans sağlayan bir kaynak paketi önerisinde bulundu.

KÜBAK'ın önerisinden öne çıkan noktalar şu şekilde:

Sağlıklı ve makul fiyatlı gıdaya erişim temel bir insan hakkıdır

Arabamız eski olsa da olur. Yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim tercih ve keyfiyet değil mecburiyettir. Açları doyurup çıplakları donatmak Bilge Kağan’dan bize miras bir sosyal politikadır. Kimse yatağa aç girmeyecek. Çözümümüz vardır: Türkiye’nin tarımsal üretimde temel girdisi olan mazot yaklaşık 1,5 milyar litre maliyeti $1,5 milyar. Toplam (sıvı ve organik gübre dahil) gübre tüketimi 5,5 milyon ton olup, yaklaşık tutarı $2 milyar. Toplamda mazot ve gübrenin 3,5 milyar dolar yıllık maliyeti var. Mazot ve gübreden alınan tüm vergileri kaldırıp, çiftçiye vergisiz mazot ve gübre vereceğiz. Çünkü, üretim maliyeti yükseldikçe, üretim düşmekte ve ithalat başlamaktadır. Bu kısır döngünün kırılması için “çiftçiye vergisiz mazot ve gübre” vermek zorundayız. (Sadece 2022’nin 11 ayında bitkisel ham yağ ve tohum için 5,1 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ayrıca belirtelim.)

Kaynak: Kent İmar rantlarının vergilerinden gelecek olan yıllık $50 milyar

Borsa gelirlerinden %15 sabit oranlı vergi alınsa, tüm kamu açıkları finanse ediliyor. 2022’de borsa ortalama olarak 230 gün açık kalıp, günde ortalama 63 milyar TL işlem yaparak yılda 14 Trilyon 490 milyar TL ciro yaptı. BIST endeksi ise 2022’de %196 arttığına göre ortalama kazanç %196’dır.

Biz bunu (zarar edip dip yapan hisseleri dikkate alarak) muhafazakar bir bakışla %125 olarak kabul edelim ve toplam kazancı hesaplayalım.

Buna göre Borsa’da 2022’de ortalama olarak %125 ‘spekülatif’ kazanç üzerinden yıllık işlem hacmi %125 kazanca göre 7,6 trilyon TL olur. Bu kazançtan %15 sabit oranlı ‘spekülatif kazanç vergisi’ alınmış olsaydı, 1 trilyon 153 milyar TL vergi kazancı olmuş olacaktı.

Bunun ‘dolar karşılığı’ ise an itibariyle 57 milyar 675 milyon dolardır. Bu vergi, ‘SGK ve Aile Bakanlığı’ sosyal yardım açıklarını [1 Trilyon TL’den (50 milyar dolardan) fazladır] kapatıyor ve üste tarımsal destek için gerekli kaynak fazlasıyla kalıyor.

Eskişehir Beylikova Nadir Elementler alanı 2 yılda Solvent ilkel yöntemiyle değil çağdaş bilimsel teknolojiyle üretime açılacak ve yıllık 50,000 ton üretimle 10 milyar dolar gelir elde edilmesi mümkün olacaktır.

İmar Rantının Vergilendirilmesi

– Kat karşılığı sözleşmelerden ve imar değişikliği sebebiyle oluşan değer artışından sabit %20 vergi alındığı takdirde yıllık yaklaşık 50 milyar USD kaynak yaratılmaktadır.