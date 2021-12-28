'Kur Korumalı TL Mevduat' hazineye yük getirecek mi? Cumhurbaşkanlığı'na yakın isimden açıklama
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 'Kur Korumalı TL Mevduat' sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşan, sistemin maliyetine ilişkin "Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
Aşan, yeni kur sisteminin "Hazine'ye getirisi söz konusu mu?" sorusuna "Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz. Bu uygulamanın Hazine'ye getireceği dışsal faydayı dikkate aldığınızda ortaya çıkacak faydanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum." dedi.
"AMACINI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMİŞ OLDU"
Aşan, sözlerini "Bu ürünün birincil amacı elinde TL tutanların dövize gidişlerini frenlemekti. Bireyler şu anda artık ellerindeki dövizleri TL'ye çevirmeye başladılar. Bu ürün amacını çok hızlı bir şekilde yerine getirmiş oldu" şeklinde sürdürdü.
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