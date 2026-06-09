Küresel bankaların tahminlerine göre hesaplandı: Gümüş fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak?

Ons gümüş, 9 Haziran 2026 saat 11.25 itibarıyla 68,73 dolardan işlem görüyor. Küresel yatırım bankaları ve finans kuruluşları 2026 yılına ilişkin tahminlerini güncellerken birçok kurum yükseliş beklentisini korudu.

Banka raporlarında fiziki arz sıkıntıları, yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araç yatırımları ve artan sanayi talebi öne çıkan yükseliş gerekçeleri oldu. Yüksek faiz ortamı, endüstriyel ikame riskleri ve Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ise fiyatları baskılayabilecek unsurlar olarak gösterildi.

JPMORGAN VE GOLDMAN SACHS'TAN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

JPMorgan Chase, 2026 yılı için gümüşte ortalama 81 dolar, yılın son çeyreğinde ise 85 dolar seviyesini öngördü. Banka, güçlü Çin talebi ile fiziki arz kısıtlarını yükselişin temel nedenleri arasında gösterdi.

Goldman Sachs ons gümüş için 85 ile 100 dolar aralığında tahminde bulundu. Kurum, yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araçlar ve yapay zekâ destekli enerji sistemlerinden gelen talebin fiyatları desteklediğini belirtti.

CİTİ VE DEUTSCHE BANK'TAN 100 DOLAR SENARYOSU

Citigroup, yılın ikinci yarısında ons gümüşün 110 dolara ulaşabileceğini öngördü. Banka, aşırı senaryoda fiyatların 100 ile 150 dolar bandına çıkabileceğini değerlendirdi.

Deutsche Bank yıl sonu için 100 dolar tahmini paylaşırken altın-gümüş rasyosundaki gerileme ve Şanghay piyasasındaki backwardation eğiliminin fiyatları desteklediğini ifade etti.

BNP Paribas ise ons gümüşte 100 doların üzerindeki seviyelerin mümkün olabileceğini belirtti.

BANK OF AMERICA'DAN "SHORT SQUEEZE" SENARYOSU

Bank of America, temel senaryosunda ons gümüş için 56 ile 65 dolar aralığını öngörürken olası bir "short squeeze" durumunda fiyatların 135 ile 309 dolara kadar yükselebileceğini değerlendirdi. Banka, altın-gümüş rasyosunun tarihsel dip seviyelere gerilemesi halinde sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

UBS VE HSBC DAHA TEMKİNLİ

UBS yıl sonu tahminini 80 dolar seviyesinde tuttu. Banka, elektronik, elektrikli araç ve enerji altyapısı kaynaklı sanayi talebinin sürdüğünü ancak güneş paneli üreticilerinin gümüş tasarrufuna yönelik çalışmalarının baskı oluşturabileceğini belirtti.

HSBC yıl sonu için 70 dolar, ortalama fiyat için 75 dolar tahmininde bulundu. Kuruluş, mücevher talebindeki zayıflama ve arz açığındaki daralma riskine dikkat çekti.

MORGAN STANLEY VE BARCLAYS'TAN ILIMLI BOĞA SENARYOSU

Morgan Stanley, altın-gümüş rasyosuna bağlı olarak ons gümüşte 80 ile 104 dolar aralığında tahminde bulundu. Banka, düşük stok seviyeleri ve portföy dağılımlarındaki değişimlerin fiyatları desteklediğini kaydetti.

Barclays ortalama 75 dolar seviyesinde tahminde bulunurken yeşil dönüşüm yatırımlarının ve kıymetli metallerdeki genel yükseliş eğiliminin gümüş fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

GÜMÜŞ FİYATLARI YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Küresel yatırım bankalarının 2026 yılı gümüş tahminlerinin ortalaması 95,37 dolar olarak hesaplandı. Bu ortalama, yıl sonuna doğru ons gümüşte 100 dolar bandına yakınlaşan güçlü bir fiyatlama beklentisine işaret ediyor.