Küresel devler tahminlerde ikiye bölündü: TCMB'nin faiz kararı ne olacak?

Morgan Stanley’in EEMEA Ekonomi ve Makro Strateji raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zayıflayan iç talep ile yüksek seyreden enflasyon arasında denge kurmayı sürdürüyor. Banka, 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak faiz kararında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

Raporda, yüksek enerji fiyatları ve piyasalardaki oynaklığa rağmen TCMB’nin mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyacağı belirtildi. Trend enflasyonda ise 2026’nın son çeyreğinde gevşeme beklendiği ifade edildi.

Morgan Stanley, TCMB’nin ilerleyen dönemde temkinli bir faiz indirim sürecine başlayarak politika faizini 200 baz puan düşüşle yüzde 35 seviyesine çekebileceğini öngördü. Banka, 2027 yılına kadar devam edecek kademeli indirimlerle politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Bununla birlikte raporda, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel parasal sıkılaşma risklerinin tahminler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

MORGAN STANLEY’DEN DOLAR/TL STRATEJİSİ

Morgan Stanley, yatırım stratejisi tarafında ise “3 ay vadeli dolar/TL short carry pozisyonu” tercih edildiğini belirtti. Raporda, TCMB’nin TL’de forward piyasalarının işaret ettiği seviyelerin altında kontrollü değer kaybına izin vereceği ve yüksek reel faiz ortamının bu stratejiyi destekleyeceği ifade edildi.

GOLDMAN SACHS’TAN “PAS” BEKLENTİSİ

Goldman Sachs da TCMB’nin bu haftaki toplantıda faiz değişikliğine gitmeyeceği görüşünü paylaştı. Geçen hafta yayımlanan değerlendirmede, Merkez Bankası’nın faiz artırımı yerine kredi büyümesini sınırlayıcı makroihtiyati adımlarla finansal koşulları sıkılaştırmayı tercih edeceği belirtildi.

Goldman Sachs analistleri, “Şu anda yalnızca önemli ölçüde dolarizasyon baskısının Merkez Bankası’nı politika faizini artırmaya sevk edeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BOFA: ENFLASYONDA YAPIŞKANLIK SÜRÜYOR

Bank of America (BofA) da TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını bekleyen kurumlar arasında yer aldı. Banka, manşet enflasyonun çekirdek enflasyondaki baskılar nedeniyle ikinci ayda da yükselerek yıllık yüzde 32,6 seviyesine çıktığını hatırlattı.

Raporda, “Enerji şokunun geniş çaplı ikinci tur etkilerine veya fiyat davranışlarında daha fazla bozulma belirtisine dair kanıt görmesek de iç talebin yavaşlama işaretlerine rağmen enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek ve TCMB’nin revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor” ifadelerine yer verildi.

BofA, piyasaların İran kaynaklı gerilimin kısa sürede anlaşmayla sonuçlanabileceğini fiyatladığını belirterek, TCMB’nin politika faizini sabit tutarken efektif fonlama maliyetini yüzde 40 seviyesinde koruyabileceğini kaydetti.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ DE MASADA

Kurumun baz senaryosunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30, politika faizi tahmini ise yüzde 37 olarak korundu. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 2,8 seviyesinde sabit bırakıldı.

BofA ekonomistlerinden Küçük, politika faizinin yüzde 40’a yükseltilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğini belirterek, “Enflasyonun TCMB hedeflerinin oldukça üzerinde seyretmesi ve jeopolitik ile iç gelişmeler nedeniyle rezervler üzerindeki baskının sürmesi bu ihtimali canlı tutuyor” değerlendirmesini yaptı.

BAZI KURUMLAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Garanti BBVA analistleri, Batı Asya’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle TCMB’nin bu haftaki toplantıda politika faizini yüzde 37’den yüzde 40’a yükselteceğini öngördü.

JPMorgan ile Capital Economics de TCMB’den 300 baz puanlık faiz artırımı bekleyen kurumlar arasında yer aldı.