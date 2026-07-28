Küresel ekonomide enflasyon alarmı: Gözler dev merkez bankalarının faiz kararlarında

Batı Asya'da devam eden jeopolitik gerilimler ile enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak küresel merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygılar ile ABD yönetiminin uygulamaya aldığı tarifelerin fiyat artışlarını hızlandırabileceğine ilişkin beklentiler, merkez bankalarının vereceği mesajların piyasalar açısından kritik hale gelmesine neden oldu.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM ENFLASYON RİSKLERİNİ ARTIRDI

Batı Asya'da yeniden yükselen gerilim nedeniyle geçen hafta petrol fiyatlarının 100 ABD Doları'nın üzerine çıkması, küresel enflasyon görünümüne ilişkin riskleri artırdı ve merkez bankalarının para politikasında hareket alanını daralttı.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği değerlendirilirken, para otoritelerinin fiyat istikrarını önceleyen söylemlerini koruması bekleniyor.

Yatırımcılar, özellikle enflasyon görünümü, enerji fiyatlarının para politikasına etkisi ve faiz patikasına ilişkin verilecek mesajları yakından takip edecek.

Bu kapsamda piyasaların odağı, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) çevrildi.

FED'İN KARARI VE WARSH'UN MESAJLARI BEKLENİYOR

Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi olarak Fed'in çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararı öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in politika faizini bu toplantıda yüzde 66 olasılıkla sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler gücünü koruyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon risklerini artırması da bu beklentileri destekliyor.

Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Yatırımcılar, Warsh'un eylül, ekim ve aralık aylarındaki toplantılara ilişkin vereceği olası sinyalleri değerlendirecek.

Warsh, Fed Başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan kaçınırken, "fiyat istikrarı" vurgusunu ön plana çıkarmıştı.

Warsh, "Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirme kapasitesine ve kararlılığına sahibiz, tam olarak yapacağımız şey de budur" ifadelerini kullanmıştı.

AMB KARARI SONRASI GÖZLER BOE'YE ÇEVRİLDİ

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (AMB), üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı.

Kararın ardından AMB Başkanı Christine Lagarde, Batı Asya'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyona etkisinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını söyledi.

Lagarde, belirli bir faiz patikasına bağlı olmadıklarını belirterek, "Faiz kararlarımız gelecek ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ve bu görünüm etrafındaki risklere, temel enflasyon dinamiklerine ve para politikasının ekonomiye aktarım gücüne ilişkin değerlendirmelerimize dayanacak" dedi.

AMB'nin kararının ardından piyasaların dikkati perşembe günü faiz kararını açıklayacak BoE'ye çevrildi.

Para piyasalarında BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor.

Öte yandan İngiltere'de göreve başlayan Başbakan Andy Burnham, ekonomik büyümeyi devletin rolünü güçlendiren yeni bir modelle desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI DA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Batı Asya'daki gelişmelerin dolaylı etkileri Asya ekonomilerinde de hissedilirken, Japonya'da yükselen enflasyon BoJ'un faiz politikasına ilişkin beklentilerin şahin kalmasına neden oluyor.

Japonya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 1,7'ye yükselerek son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyondaki artış da enerji maliyetlerinin ekonomi genelinde etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

Haziran toplantısında politika faizini yüzde 1'e yükselterek son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkaran BoJ'un cuma günkü toplantısında temkinli duruşunu koruması bekleniyor. Para piyasalarında, bankanın yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırabileceği fiyatlanıyor.

Öte yandan ABD Doları'nın Japon yeni karşısında 40 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, Japon ekonomi yönetiminin kur politikası açısından atacağı adımları zorlaştırıyor.

Analistler, Fed, BoE ve BoJ'un bu hafta açıklayacağı karar metinleri ile merkez bankası başkanlarının açıklamalarında kullanılacak tonun, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.