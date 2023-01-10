Küresel faiz göstergesinde 3. çeyrekte zirve beklentisi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 07:00

2022’nin büyük bir bölümünü faiz oranlarını keskin şekilde artırarak geçiren çok sayıda merkez bankasının, bu yılın ilk aylarında da para politikalarını sıkılaştırmaya devam etmeleri bekleniyor.

Bu merkez bankaları içinde ABD Merkez Bankası Fed, İngiltere Merkez Bankası (BOE) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yer alırken; Bloomberg tarafından takip edilen diğer 21 bölgenin 10’unda da faiz artırımına gidileceği öngörülüyor.

Bu bölgelerin 9’unda faiz indirimine gidilmesi, 2’sinde ise faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Bu beklentiler ışığında, Bloomberg Economics’in küresel faiz göstergesinin üçüncü çeyrekte yüzde 6 ile zirve yapacağı ve 2023’ü yüzde 5,8 ile sonlandıracağı tahmin ediliyor.

"DENGE ZORLAŞIYOR"

Bununla birlikte beklentilerin gerçekleşmesi halinde geçen yıl faiz artıran bazı merkez bankaları para politikalarını önümüzdeki dönemde gevşetmeye başlayacak. Japonya ve Çin 2022’de gevşek para politikaları ile diğer büyük merkez bankalarından ayrışırken; Çin’in Kanada, Rusya ve Brezilya ile birlikte faiz indirimi gerçekleştiren merkez bankalarından olacağı öngörülüyor. Japonya’da ise faizlerin sabit tutulacağı düşünülüyor.

Bloomberg Economics Başekonomisti Tom Orlik, “Enflasyonun yükseldiği 2022’de merkez bankalarının gidebileceği tek bir yol vardı ve yatırımcıların yapabileceği en büyük hata, bu faiz artışlarını hesaba katmamaktı. 2023’te, enflasyon yüksek, ancak düşüşte. Durgunluk da yaklaşırken, denge zorlaşıyor. Faiz patikasına yönelik riskler, yukarı yönlü olduğu kadar aşağı yönlü de” değerlendirmesini yaptı.