Küresel internet krizi Türk şirketlerini vurdu! Piyasalar nasıl etkilendi?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:27

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:33

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

Microsoft kaynaklı küresel kesinti, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Bankalar, havayolları ve medya gibi birçok sektörde teknik aksaklıklar yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde sorunlar olduğunu duyurdu. Sorunun giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

Denizbank da teknik aksaklık yaşadığını ve sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

İnternet kullanımındaki küresel aksaklık Türk şirketlerini doğrudan etkileyerek borsaya yansıdı.

BIST 100 endeksi, aksaklık sonrası yüzde 0,26 düşüş göstererek 11.115,81 civarına kadar geriledi. THY hisse fiyatlarında da sınırlı düşüş görüldü.

THYAO hisse fiyatı yüzde 1,25 değer kaybederek 318 liradan 314 liraya geriledi.

MICROSOFT AÇIKLAMA YAPTI

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi.

ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

LONDRA BORSASI DA ETKİLENDİ

Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.