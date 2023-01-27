Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:07

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:30

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, yoğun makroekonomik veri takvimi bugün de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan veriler ülke ekonomisine ilişkin soru işaretlerini sınırlı da olsa azalttı.

ABD DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLERiN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Buna göre, ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Analistler, söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin beklentilerin de 25 baz puan artış üzerine yoğunlaştığını bildirdi.

Analistler, resesyon endişelerinin yatışmasıyla dolar endeksinin güç kazandığını ve son 8 ayın dibinden tepki verdiğini belirterek, altının ons fiyatının Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine yönelik öngörülerle düşüş eğilimini üst üste ikinci işlem gününe taşıdığını kaydetti.

ABD'de bilanço sezonunun da yoğun şekilde devam ettiğini ve genel olarak şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan analistler, bugün Chevron ve H&M başta olmak üzere açıklanacak şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,1, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün kapanışa yakın güçlenen alımlarla pozitif bir kapanış gerçekleşirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bir etkinlikte yapacağı konuşma takip edilecek.

ECB'NIN POLİTİKA FAİZİNİ 50 BAZ PUAN ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, gelecek hafta ECB'nin politika faizini 50 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, buna karşın politika metninde ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasında şahin duruşun yumuşayacağı beklentisinin öne çıktığını bildirdi.

Doğalgaz fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin bölge ekonomilerinde üretim maliyetleri ve enflasyon açısından rahatlama sağladığına dikkati çeken analistler, bu durumun pay piyasalarında olumlu fiyatlandığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

ABD'de azalan resesyon endişeleri açılışta Asya piyasalarını olumlu etkilese de seansın ilerlemesiyle pay piyasaları kazançlarını kısmen geri verirken, Çin piyasaları kapalı kalmaya devam ediyor.

Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 4,3 artarak son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) söz konusu veriye karşın güvercin duruşunu korumasının beklendiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde dengelenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

BORSA DÜN DÜŞÜŞLE KAPANDI

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 5.231,02 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8033'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta kişisel harcamalar ve kişisel gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.200 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.