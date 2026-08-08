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Küresel piyasalarda 'istihdam' etkisi: Gözler yeni haftada enflasyona çevrildi

Küresel piyasalarda 'istihdam' etkisi: Gözler yeni haftada enflasyona çevrildi

8.08.2026 12:45:00
Güncellenme:
AA
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Küresel piyasalarda 'istihdam' etkisi: Gözler yeni haftada enflasyona çevrildi

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin aksine azalması, Fed'in şahin politikalarını yumuşatacağı beklentisini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Yatırımcılar, yeni haftada küresel enflasyon verilerini yakından takip edecek.
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Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD'de istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentilerinin törpülenmesi ve Ortadoğu'daki yeni anlaşma iyimserliği risk iştahını artırdı. Yeni haftada odak, enflasyon verileri olacak.

ABD İSTİHDAMINDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdam 85 bin artış beklentisine karşın 23 bin azalarak iş gücü piyasasının ivme kaybettiğini gösterdi. Bu durum, Fed'in eylül veya ekim aylarındaki faiz artışı ihtimallerini azaltırken, aralık toplantısındaki olası faiz artışı yüzde 85 ile fiyatlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin iyi gittiğini açıklaması da fiyatlamalarda iyimserlik yarattı.

Enflasyon verileri öncesinde, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin "Faiz oranlarında dramatik bir artış çağrısında bulunmuyorum." açıklaması dikkat çekti. Devam eden bilanço sezonunda ise SpaceX gelirini yüzde 92 artırarak 7,81 milyar dolara taşıdı. Kurumsal tarafta, Meta'nın geliştirdiği yapay zeka modelinin test aşamasında bir şirketi hacklemesi sektörde regülasyon ve "yüksek değerleme" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65'e gerilerken, altın ons bazında yüzde 7,4 artışla 4.342 dolara ulaştı.

AVRUPA'DA BİLANÇOLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

Avrupa borsaları, şirket finansallarından gelen olumlu sinyaller ve imalat sanayi PMI (51,9) verilerindeki artışla alıcılı bir seyir izledi. Enerji devi bp, artan petrol fiyatlarının etkisiyle karını yüzde 150 artırarak 5,7 milyar dolara çıkarırken, HSBC'nin karı da yüzde 80 yükseldi. AB'nin, Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna için kullanacağını açıklaması öne çıkan diğer bir gelişmeydi.

ASYA'DA 'DEĞERLEME' BASKISI

Asya piyasalarında teknoloji şirketlerine yönelik değerleme ve yapay zeka denetimi endişeleriyle karışık bir görünüm hakimdi. Çin'de imalat sanayi PMI 50,9 ile beklentilerin altında kalırken; Japonya'da ekonomik aktivitenin güçlü kalması, BoJ'un para politikasını daha da sıkılaştırabileceği endişesini doğurdu. BoJ tutanaklarında Ortadoğu'daki belirsizliklerin ekonomiler üzerinde baskı yaratabileceği vurgulandı.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON RAPORU'NDA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,39 yükselişle 13.779,39 puandan kapatırken, dolar/TL 47,6982 seviyesinden tamamladı.

Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 31,75 olarak gerçekleşen TÜFE verisinin ardından piyasalar, yeni haftada TCMB'nin açıklayacağı Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına odaklandı. Gelecek hafta ayrıca sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satışları takip edilecek.

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