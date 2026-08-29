Küresel piyasalarda 'şahin' Fed ve Nvidia rüzgârı: Gözler veri gündeminde

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin diplomatik temas beklentileriyle bir miktar yatışması, piyasaların makroekonomik verilere odaklanmasını sağladı. Haftaya damga vuran iki ana unsur, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları ve çip üreticisi Nvidia'nın bilançosu oldu.

Fed'in Şahin Duruşu:

Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin sabit olduğunu ve finansal koşulların yeterince sıkılaşmadığını vurguladı. Bu açıklamalar sonrası Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseldi. PCE enflasyonunun piyasa beklentilerini aşması da bu şahin beklentileri destekledi.

Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan Warsh, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin sabit olduğunu ve finansal koşulların yeterince sıkılaşmadığını vurguladı. Bu açıklamalar sonrası Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseldi. PCE enflasyonunun piyasa beklentilerini aşması da bu şahin beklentileri destekledi. Piyasa Fiyatlamaları:

Fed beklentileriyle ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35'e, dolar endeksi ise 99,7 seviyesine çıktı. Artan alternatif maliyetlerle altının onsu 4.455 dolara gerilerken, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisi Brent petrolü 88,3 dolara indirdi.

Fed beklentileriyle ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35'e, dolar endeksi ise 99,7 seviyesine çıktı. Artan alternatif maliyetlerle altının onsu 4.455 dolara gerilerken, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisi Brent petrolü 88,3 dolara indirdi. Borsalar ve Nvidia:

ABD'de Q2 büyümesi yüzde 1,5 ile beklentilere paralel geldi. Nvidia'nın 96,2 milyar dolara ulaşan rekor geliri ve güçlü karı, ABD pay piyasalarının haftayı pozitif (S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones) tamamlamasını sağladı. Gelecek hafta gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak.

AVRUPA PİYASALARI: ENFLASYON VE FAİZ İKİLEMİ

Avrupa borsalarında haftalık bazda karışık bir seyir (İngiltere ve Almanya'da yükseliş, Fransa ve İtalya'da düşüş) izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları ve yetkililerin açıklamaları, enflasyon düşmezse yeni bir faiz artırımının masada olduğunu gösterdi.

Almanya'da sanayi ihracat beklentileri Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 2. çeyrek büyümesi yüzde 1 artarak beklentileri aştı. Gelecek hafta Euro Bölgesi enflasyon verileri piyasaların odağında yer alacak.

ASYA PİYASALARI: KARIŞIK SEYİR VE ŞİRKET HAMLELERİ

Nvidia'nın bilançosu risk iştahını desteklese de Asya piyasaları haftayı karışık kapattı.

Japonya'da Tokyo TÜFE'sinin yüzde 1,9'a çıkarak hızlanma sinyali vermesi dikkat çekti.

Alibaba'nın yapay zeka yatırımları için 10,2 milyar dolarlık hisse satış planı ve Samsung'un hissedarlarına devasa kaynak aktarımı yapacağı duyurusu teknoloji hisselerini baskıladı. Yeni haftada bölge genelinde PMI verileri takip edilecek.

YURTİÇİ PİYASALAR: GÖZLER BÜYÜME VE ENFLASYONDA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,87 artışla 14.641,56 puandan kapattı.