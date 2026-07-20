Küresel piyasalarda 'savaş ve enflasyon' endişesi: Fed beklentileri yeniden şekilleniyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı askeri müdahaleler risk iştahını düşürürken, Japonya piyasalarının kapalı olması işlem hacmini sınırlandırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıların sekizinci gününde İran'ın askeri tesislerini, füze ve İHA depolarını vurduğunu duyurdu. İran ise ABD'nin Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını belirterek bunu tehlikeli bir girişim olarak tanımladı. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin vurulması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanacağına yönelik mesajları, Brent petrolün varil fiyatını 88,9 dolarla 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

FAİZ YÜKSELTME İHTİMALİ ARTTI

Artan enerji maliyetleri küresel enflasyon endişelerini yeniden körüklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 70 olarak fiyatlanıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyonun çok yüksek olduğunu ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesine yakın bulunduğunu ifade etti. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı 4 bin 10 dolara gerilerken, dolar endeksi 100,7 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da gözler, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yapacağı ilk konuşma ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararlarına çevrildi. Asya tarafında ise Çin'in faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından, yapay zeka ve çip hisselerindeki değerleme endişeleriyle Güney Kore borsasında sert düşüşler yaşandı.

TÜRKİYE KREDİ NOTU

Yurt içinde BIST 100 endeksi cuma gününü 13.981,05 puandan tamamlarken, dolar/TL 47,1750 seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Bugün piyasalarda TCMB piyasa katılımcıları anketi ve ABD öncü endeks verileri yakından takip edilecek.