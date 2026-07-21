Küresel piyasalarda savaş ve teknoloji ikilemi: Altın yükselişte, borsalar karışık

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe rağmen ABD/İsrail-İran savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle karışık bir seyir izliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin, ulusal çıkarlar doğrultusunda ABD ile müzakerelerin başlayabileceğine dair açıklamaları diplomatik umutları yeşertti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinde yaşanan patlama iddiaları ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a uyguladığı deniz ablukası enerji arz güvenliği endişelerini tırmandırıyor.

PETROL FİYATLARI

Artan jeopolitik risklerle Brent petrol 87 dolara gerilerken, ons altın 4.060 dolara yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,60 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi getirmesi ticari gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.

Bu atmosferde New York borsası günü düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntıları ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edip yerine Andy Burnham'ın geçmesinin yarattığı siyasi belirsizliklerle karışık seyretti.

YURTİÇİ PİYASALAR

Asya borsaları ise TSMC ve Samsung hisselerindeki güçlü yükselişin etkisiyle pozitif bir tablo çizdi. Yurtiçinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamladı. Dolar/TL 47,20 seviyesinden işlem görürken, piyasalar bugün Almanya ve Euro Bölgesindeki ekonomik güven endeksi verilerini takip edecek. BIST 100'de teknik açıdan 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 puan ise destek konumunda izleniyor.