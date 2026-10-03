Küresel piyasalarda tahvil depremi: Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'i aşarken gözler enflasyona çevrildi

Ekonomilerde süren enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının sıkı para politikaları, küresel tahvil piyasalarında sert satışlara yol açtı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,34, 30 yıllık faizi ise yüzde 5,69 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Artan tahvil getirilerinden destek bulan dolar endeksi 102,2'ye ulaşırken, altının onsu yüzde 3,4 değer kaybederek 4.141 dolara geriledi.

ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 29 bin artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik yüzde 4,2'ye yükseldi. Bu gelişme, Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 23'e düşürdü. Enerji cephesinde ise G7 ve ABD'nin rezervlerden 100 milyon varil dizel ve petrolü piyasaya sürme kararına rağmen, Brent petrol jeopolitik risklerle haftayı yüzde 3,5 artışla 102,3 dolardan tamamladı. Wall Street haftayı Dow Jones ve S&P 500'de kayıplarla kapatırken, Nasdaq yatay pozitif ayrıştı.

AVRUPA VE ASYA'DA NEGATİF SEYİR

Avrupa'da artan enerji maliyetleri ve Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 3,8'e çıkması satış baskısını hızlandırdı. Fransa ve İngiltere'de tahvil faizleri tarihi zirvelere ulaşırken, kamu borcu endişeleri borsaları vurdu; İngiltere (FTSE 100), Almanya (DAX 40) ve Fransa'da (CAC 40) sert değer kayıpları yaşandı.

Asya piyasalarında ise artan petrol ve tahvil faizleri risk iştahını düşürdü. Japonya 10 yıllık tahvil faizi 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,11'e ulaştı. Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi desteklemek için faiz indirimine giderken, teknoloji hisselerinden destek bulan Japonya borsası hariç tüm Asya endeksleri haftayı ekside kapattı.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN ADIMLARI

Borsa İstanbul'da (BIST 100) küresel satış dalgasının etkisiyle haftalık bazda yüzde 4,88 düşüş yaşandı ve endeks 12.270,18 puandan kapandı. Dolar/TL ise 49,1285 seviyesinde dengelendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki sorunlu fonlar için yatırımcılara ara ödeme yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasındaki bu sorunun hakkaniyetle, hızla çözüldüğünü vurgularken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürece hızlı müdahale edilerek sorunun sistemin geneline yayılmasının durdurulduğunu belirtti. Ayrıca TCMB, KOBİ kredileri için büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5’e çıkardı ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde piyasaların ana odağı pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verisi olacak. Ekonomistlerin beklentisi, aylık enflasyonun yüzde 2,18 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 30,16'ya gerilemesi yönünde. Küresel piyasalarda ise ABD'de hizmet sektörü PMI ve Fed toplantı tutanakları, Avrupa'da ECB tutanakları ve Asya'da Japonya verileri yakından izlenecek.