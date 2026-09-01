KYK yurt ücretlerine zam geldi: Öğrencilerin aylık ödemesi belli oldu

Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin barınma giderlerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde hizmet veren yurtların aylık ücretleri artırıldı. Yapılan zamla birlikte üniversite öğrencilerinin yeni dönemde ödeyeceği yurt ücretleri yükseldi.
1590 TL'YE ÇIKTI
Düzenleme kapsamında aylık 1290 TL yurt ücreti ödeyen bir üniversite öğrencisinin yeni dönemde ödeyeceği tutar 1590 TL oldu.
Böylece öğrencilerin aylık yurt gideri 300 TL arttı.
1290 TL'den 1590 TL'ye yükselen yurt ücreti, oransal olarak yaklaşık yüzde 23,3'lük artış anlamına geliyor.