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KYK yurt ücretlerine zam geldi: Öğrencilerin aylık ödemesi belli oldu

KYK yurt ücretlerine zam geldi: Öğrencilerin aylık ödemesi belli oldu

1.09.2026 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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KYK yurt ücretlerine zam geldi: Öğrencilerin aylık ödemesi belli oldu

Üniversite öğrencilerinin barınma giderlerini yakından ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ücretlerinde artışa gidildi. Yeni dönemde geçerli olacak zamla birlikte öğrenci yurtlarının aylık ücretleri yükseldi.
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Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin barınma giderlerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde hizmet veren yurtların aylık ücretleri artırıldı. Yapılan zamla birlikte üniversite öğrencilerinin yeni dönemde ödeyeceği yurt ücretleri yükseldi.

1590 TL'YE ÇIKTI

Düzenleme kapsamında aylık 1290 TL yurt ücreti ödeyen bir üniversite öğrencisinin yeni dönemde ödeyeceği tutar 1590 TL oldu.

Böylece öğrencilerin aylık yurt gideri 300 TL arttı.

1290 TL'den 1590 TL'ye yükselen yurt ücreti, oransal olarak yaklaşık yüzde 23,3'lük artış anlamına geliyor.

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