Lübnan'da ekonomik kriz: Hesabından para çekmek isteyen kadın, silahla bankayı bastı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, kanser hastası kardeşinin hastane masraflarını ödemesi gerektiğini söyleyen bir kadın, dondurulmuş hesabından para çekme talebiyle silahla bankayı bastı ve çalışanları rehin aldı.
David Gritten | BBC News
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, kanser hastası kardeşinin hastane masraflarını ödemesi gerektiğini söyleyen bir kadın, dondurulmuş hesabından para çekme talebiyle silahla bankayı bastı ve çalışanları rehin aldı.
Bankanın kendisine 13 bin dolar vermesi üzerine eylemine son vererek bankadan ayrıldı. İzleyen saatlerde Aley'de bu kez tasarruf hesabından para çekmek isteyen bir adam benzer bir eyleme girişti.
Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden bankalardaki hesapların dondurulmasının yarattığı öfke, haftalardır bu tür olaylar yaşanmasına sebep oluyor.
Çoğu Lübnan vatandaşının hesaplarından nakit çekişi, Lübnan parasının büyük değer kaybetmesi ve enflasyonun rekor düzeylere çıkması üzerine 2019 yılından bu yana sınırlamalara tabi.
Ülke şu anda dünyada görülen en derin ve uzun ekonomik krizlerden birini yaşıyor ve halkın yüzde 80'i yoksulluk çekiyor. İnsanlar gıda ve ilaç bulmakta güçlük yaşıyorlar.
https://twitter.com/timourazhari/status/1569967864165109760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569967902018732038%7Ctwgr%5E1bf12a741208a1949d8de31fb8086f46a18ff707%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fworld-middle-east-62900795
Bugünkü banka baskını, Blom Bank'ın Beyrut'un Sodeco mahallesi şubesinde gerçekleşti ve bir saat kadar sürdü. Eylem sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ateş açılmadı.
Ailesinin tasarruf hesaplarına erişim talep eden eylemci kadın, olay sırasında kendisini kayda aldı.
Başka bir kadının, kendisine para verildiğini söylemesi ve bir adamın elinde ABD dolarları olan bir torba göstermesi üzerine silahlı kadın "Ben, Sally Hafez. Bugün, hastanede ölmek üzere olan kardeşimin hesabından para çekmeye geldim. Kimseyi öldürmeye ya da ateş açmaya gelmedim. Sadece hakkımı almaya geldim" dedi.
Daha sonra Sally Hafez'in annesi olduğunu söyleyen bir kadın, kızının bunu yapmak zorunda kaldığını, çünkü küçük kız kardeşinin kanser tedavisinin masraflarını ödemesi gerektiğini söyledi.
Kadın, "Biz bunu yapmasak kızım ölebilirdi" dedi.
Reuters ajansına diğer banka baskını hakkında bilgi veren bir güvenlik kaynağı ise, silahlı adamın Aley'deki Bankmed şubesine girerek dondurulmuş olan tasarruf hesabından 30 bin dolar çekmek istediğini, fakat çevresinin polisçe sarıldığını söyledi.
Lübnan'da tasarruf hesapları dondurulanlar adına kampanya yürüten, Mevduat Sahiplerinin Çığlığı hareketinden İbrahim Abdallah, insanların daha fazla dayanamayacak bir noktada olduklarını söylüyor.
"Son üç yıldır devletin kapısını aşındırıyoruz, barışçı yollarla talep ediyor, protesto ediyoruz ama hiç kimse sorunumuzla ilgilenmiyor" diyor.
Geçen ay Lübnan'da bir yargıç Beyrut'ta yine bir banka şubesine silahlı baskın yaparak, çalışanları 7 saat rehin tutan ve babasının hastane masraflarını ödeyebilmesi için tasarruf hesabından 35 bin dolar çekmesine izin verilmesini talep eden bir kişiyi serbest bırakmıştı.
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