letgo’dan ikinci el arabada kurumsal iş modeli

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:03

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:08

İkinci el araba alım satımında hızlı ve güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefleyen otoplus, fiziksel araba satış ağını genişletmeye devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara alım satım merkezlerinin ardından şimdi de Adana’da ikinci el araba alımı ve ekspertizinin yanı sıra araba satışına da fiziksel merkezi ile başlıyor.

Alım noktaları da dahil olmak üzere Türkiye’deki 34 ilde toplamda 66 noktada faaliyet gösteren otoplus, araba alım satımına dair tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplama kararı aldı.

letgo’nun araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği otoplus, hizmet ağını güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Alım noktaları da dahil olmak üzere Türkiye genelindeki hizmet noktalarını 66’ya çıkaran otoplus; İstanbul, İzmir ve Ankara merkezlerinin ardından Adana’nın Seyhan ilçesinde, yer alan merkezinde ikinci el araba alımı ve ekspertizinin yanı sıra araba satışına da başladı.

DAHA ÇOK KENTTE FAALİYET

Adana ve çevre illerde ikinci el araba almak isteyen herkesin otoplus’a gelebileceklerini ve karşılarında kurumsal bir muhatap bulabileceklerini belirten letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan şöyle konuştu:

“İkinci el araba dendiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak için Türkiye genelinde büyümeye hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu süreçte otoplus olarak önceliğimiz; müşterilerimizle bir araya gelebildiğimiz, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayabildiğimiz bir iş modelini sürdürebilmek.

Bu nedenle fiziksel varlığımızın da oldukça önemli bir yeri olduğuna inanıyor, Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşabileceğimiz daha çok noktayı faaliyete almak için çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürüyoruz.

Diğer taraftan, Adana gibi potansiyeli yüksek bir ilde artık araba satımı sürecinde de müştelerimize ulaşacak ve onlara hizmet verecek olmak bizi çok mutlu ediyor.

İlerleyen dönemde daha çok insanı daha çok şehirde otoplus’ın hizmetleriyle fiziksel olarak da buluşturmaya devam edeceğiz.”

OTOPLUS’TA ALIM VE SATIM

Müşteriler www.otoplus.com web sitesinden veya letgo uygulamasından ikinci el arabaları ayrıntılı fotoğraflar yardımıyla inceleyebiliyor ya da randevu alarak istedikleri ikinci el arabayı araç satımı yapan otoplus merkezlerinde uzman danışmanlar ve TSE onaylı ekspertiz raporları eşliğinde görebiliyorlar.

Sunulan 12 ay/20 bin km garanti sayesinde alıcılar alım sonrasında yaşanabilecek sorunlar için de güvence altına alınıyor.

Ayrıca alıcılar dilerlerse 20 gün ve 500 km kullanım içerisinde koşulsuz iade imkânından da faydalanabiliyorlar.

Şeffaf bir şekilde ilerleyen süreç boyunca müşteriler sürpriz bir masrafla karşılaşmıyor, arabanın TSE onaylı ekspertizi, 1 yıl garantisi ve noter masrafları otoplus tarafından karşılanıyor.

Arabasını satmak isteyen müşteriler ise öncesinde www.otoplus.com web sitesinden veya letgo uygulamasından araba bilgilerini girip ücretsiz ön fiyat teklifi alıyor ve dilediği otoplus merkezinden ekspertiz randevusunu oluşturuyor.

Gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak araba sahibinin hesabına yapılıyor.

Bu imkânların yanı sıra hem alım hem satım sürecinde, otoplus’ın çözüm ortaklarıyla birlikte sağladığı kapsamlı garanti, sigorta ve finansman gibi değer hizmetlerle de müşterilerin ihtiyaçları tek bir noktadan giderilebiliyor.