Lisanslı depoculukta ‘fire ücreti’ dönemi

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:34

Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmelerinde oluşan fireyi, ilk bir yıl için binde 3,5 oranında ürünün sahibinden tahsil etmesine karar verdi. Fire kesintisi ile işletme giderlerinin bir kısmının karşılanmış olacağını dile getiren Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞ- DER) Başkanı Serdar Genç, lisanslı depoya ürün teslim eden mudilerden daha önce fire ile ilgili herhangi bir kesinti yapılmazken yeni uygulama ile ürünün depoda kaldığı gün sayısı ve satış fiyatına bağlı olarak oluşan fire tutarının, satış sonrası hesabından tahsil edileceğini aktardı.

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre Lisanslı depo şirketlerinin daha önce depolarda oluşan fire karşılığını, bedelsiz olarak üreticiye teslim ettiğini kaydeden Genç, yeni uygulama ile binde 3,5 oranındaki firenin karışılığının (günlük fire katsayısı: 000009589041) mudilerden tahsil edileceğini belirtti. Genç, bu orandan daha fazla fire oluşur ise yine lisanslı depo şirketleri tarafından karşılanacağını söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen fire oranın en düşük seviye olduğunu ve üründe daha fazla fire oluşabildiğini bildiren Genç, “Lisanslı depoya ürün teslim eden çiftçilerden, ürünü satıncaya kadar depoda kaldığı gün sayısı ile orantılı olarak fire kesintisi günümüz ürün fiyatlarına göre kesinti yapılacak. Fire kesintisi, ürünün depoya konulmasına engelleyecek bir tutar değil” dedi.

'İŞLETME GİDERLERİ ARTTI'

Lisanslı depolarda depolama süresi, iklim koşulları gibi bazı etkenlere bağlı olarak üründe doğası gereği değişen oranda fire oluştuğunu belirten Genç, “Lisanslı depolar modern yapılar olduğu için diğer depolara göre daha az fire oluşturuyor” diye konuştu. İşletme giderlerinin artması ve depolanan ürün fiyatlarının yüksek olması nedeniyle lisanslı depo işletmelerinin, fire miktarını, karşılamakta zorlanmaya başladığını ifade eden Genç, “Yeni uygulama ile fire miktarının bir bölümünü mudilerden tahsil etmeye başlayacaklarından işletme giderler yönüyle bir iyileştirme olduğundan, uygulama lisanslı depo işletmeleri tarafından memnuniyetle karşıladı. Lisanslı depoya ürün teslim eden gerek çiftçilerimiz gerekse tüccar ve sanayicilerimiz fire gerçeğini zaten biliyorlar. Lisanslı depoculuk sistemine yönelik, fire oranının da düşük olması nedeniyle bugüne kadar olumsuz bir tepki olmadı” iddiasında bulundu.