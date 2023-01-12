Makyajlı Porsche 911 görüntülendi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Porsche 911 serisi kapsamlı bir yenilemeden geçerken testlerine de devam ediyor. tr.motor1'in haberine göre bu kez kış testlerini icra eden yenilenen coupe ve convertible objektiflere yakalandı.

Yenilenen model çok da farklı görünmese de birtakım önemli güncellemeler alarak gelecek. Ön panonun dış kenarlarındaki girişlerde aktif çıtalar görülüyor ki bunlar açıldığında radyatörlere soğutma sağlarken, kapatıldıklarında ise daha iyi aerodinamiğe sebep oluyorlar.

Porsche, yenilenen 911'in tüm paneli üzerinde çeşitli kamuflajlar kullanıyor. Kamuflajın bu derece yoğun kullanımı, güncellenen modelin özellikle arka tarafından bakıldığında mevcut otomobilden biraz daha farklı görünebileceğini gösteriyor.

Daha önceki casus fotoğraflar, yenilenen 911'in içini göstermişti ve tamamen dijital bir gösterge paneli kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bu aşamada, bilgi-eğlence sisteminde veya orta konsol düzeninde yapılan ayarlar ile ilgili bir bilgiye ise erişilemedi.

Söz konusu güç aktarma organları olunca, yenilenen 911 serisinde ne tür değişiklikler olacağı henüz kesinleşmiş değil.

Porsche CEO'su Oliver Blume, hibrit bir modelin seriye dahil olacağını, hatta bu modelin oldukça sportif bir tarza sahip olarak geleceğini belirtmişti.

Porsche 911'in ilk örneklerinin ise bu yıl görücüye çıkacağı belirtiliyor.