Marmaray seferleri uzatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceği açıklandı.
Marmaray seferleri kar yağışı nedeniyle uzatıldı. TCDD Taşımacılık AŞ, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin paylaşımında, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.
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