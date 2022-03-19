Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceği açıklandı.

AA
19 Mart 2022 Cumartesi, 15:23
Marmaray seferleri uzatıldı
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Marmaray seferleri kar yağışı nedeniyle uzatıldı. TCDD Taşımacılık AŞ, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin paylaşımında, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.



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