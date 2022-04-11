Martı Otel, sermayesini yüzde 400 artırdı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:06

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk turizm şirketi olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 120 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 artırdı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da onaylanan sermaye artışı sonrası şirketin sermayesi 600 milyon liraya çıkmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada, "Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon, kamu ve finansal borçlar, faaliyetlerden kaynaklanan piyasa borçları, personel ödemeleri gibi giderle ile tesislerin modernizasyonu ve hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak" denildi.

GEÇEN YIL YÜZDE 200 SERMAYE ARTIRMIŞTI

480 milyon lira sermaye artışına giden Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Martı Grubu’nun Borsa’da işlem gören diğer şirketi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de geçen yıl yüzde 200 sermaye artışına gitmişti. Böylece Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesi 110 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre öz kaynak yapısını güçlendirecek sermaye artırımları ile müşterilere sunulan hizmet kalitesinin arttırılması, yeni pazarlara yönelik çalışmalar ile müşteri çeşitliliğinin sağlanması ve büyüme hedefleniyor.