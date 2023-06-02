Mayısta kaç adet elektrikli araç satıldı? Togg'un satış rakamları da açıklandı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:34

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:34

Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet Togg aracın teslim edileceği söyleniyordu. 2023’te 20 bin Togg’un teslim edileceği duyurulmuştu.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, geçen ay satılan 2 bin 95 elektrikli aracın 306’sının Togg olduğunu yazdı.

Şahin'in açıklaması şöyle:

“TOGG satış rakamları ortaya çıktı. Mayıs ayı elektrikli otomobil pazarında beyana göre 2095 adetlik elektrikli otomobil satışının 306 adeti TOGG T10X V2 model olarak görünmekte… Yüzde 14,61 pazar payı hiç fena değil…”

Öte yandan Togg'un bu satış rakamları ile ilgili Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından,"Mayısta Togg ODMDOtomotiv'e 306 adetlik satış beyan etmiş!? Bunun içinde kamu var mı yok mu bilemiyorum" paylaşımında bulundu.

Mayısta Togg @ODMDOtomotiv'e 306 adetlik satış beyan etmiş!?



Bunun içinde kamu var mı yok mu bilemiyorum. https://t.co/eHS20ZPVlm — Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) June 2, 2023

Ardından Erol Şahin, Emre Özpeynirci'ye Twitter üzerinden verdiği cevapta bu satışlarının büyük bir kısmının kamuya ait oluduğunu ifade etti.