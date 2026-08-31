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Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?
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Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

31.08.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Peki, Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak. Peki, Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

 

Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorine bu gece yarısından itibaren 3,60 TL zam yapılacak.

 

Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,34 TL

Motorin: 77,48 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,20 TL

Motorin: 77,34 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,32 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,60 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 33,79 TL

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