Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak. Peki, Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Motorine bu gece yarısından itibaren 3,60 TL zam yapılacak.
31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 74,34 TL
Motorin: 77,48 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 74,20 TL
Motorin: 77,34 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 75,32 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 78,87 TL
LPG: 33,79 TL