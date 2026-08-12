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McDonald's'ın ekmekleri Kocaeli'nde üretilecek: Dünya devi iki fabrika için düğmeye bastı

McDonald's'ın ekmekleri Kocaeli'nde üretilecek: Dünya devi iki fabrika için düğmeye bastı

12.08.2026 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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McDonald's'ın ekmekleri Kocaeli'nde üretilecek: Dünya devi iki fabrika için düğmeye bastı

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Meksikalı gıda devi Grupo Bimbo bünyesindeki Bimbo QSR, iki yeni fabrika kurmak üzere arsa satın aldı.
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uzun süredir devam eden hukuki ve altyapı sorunlarının çözülmesinin ardından Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırımlar hız kazandı. Meksika merkezli gıda devi Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteren Bimbo QSR, OSB'den satın aldığı arazi üzerinde iki yeni fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Yeni tesislerde öncelikli olarak Türkiye ve yurt dışındaki McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretilmesi planlanıyor.

BİMBO QSR'DAN KANDIRA'YA İKİ FABRİKA

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, İstanbul'da hali hazırda tesisi bulunan Meksikalı firmanın OSB sınırları içerisinde arsa satın aldığını açıkladı.

Önümüzdeki aylarda temellerinin atılması planlanan iki tesiste başta McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmekleri olmak üzere farklı ürünlerin üretilmesi hedefleniyor.

ARKASINDA 22 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA DEVİ BULUNUYOR

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre Kandıra'ya yatırım yapacak Bimbo QSR, 1945 yılında kurulan Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Dünyanın en büyük fırıncılık şirketlerinden biri olan Grupo Bimbo'nun 96 ülkede varlığı bulunuyor. Şirket 39 ülkede doğrudan faaliyet gösterirken, 57 ülkeye stratejik ortaklıklar aracılığıyla ulaşıyor.

Grubun 4 kıtaya yayılan operasyonlarında 251 üretim tesisi, 1.600'den fazla satış merkezi ve 152 binden fazla çalışan bulunuyor.

Yıllık satış hacmi 22 milyar doların üzerinde olan şirket, 100'den fazla marka altında 9 binden fazla ürün çeşidi sunuyor.

58 YATIRIMCI YATIRIM İÇİN SIRADA

Toplam 105 parselden oluşan Kandıra Gıda İhtisas OSB'de 58 yatırımcıya ait alan bulunuyor.

Bölgede üretime geçen ilk tesis ise 2023 yılında faaliyete başlayan ve büyük fast-food markalarına sos üreten Ülker grubu iştiraki Nesos oldu.

Su, elektrik ve doğalgaz altyapısının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yatırımcıların karşılaştığı önemli engellerin de aşıldığı belirtildi.

HAMBURGER EKMEKLERİ KANDIRA'DAN DÜNYAYA GİDECEK

Bimbo QSR tarafından Kandıra Gıda İhtisas OSB'de kurulacak iki fabrikanın temel üretim kalemi hamburger ekmeği olacak.

Tesislerde üretilecek McDonald's hamburger ekmeklerinin Türkiye'deki restoranlara tedarik edilmesinin yanı sıra farklı ülkelere de ihraç edilmesi planlanıyor.

Böylece Kandıra'daki yeni tesislerin yalnızca Türkiye pazarına değil, küresel fast-food zincirinin farklı ülkelerdeki operasyonlarına da ürün sağlaması hedefleniyor.

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