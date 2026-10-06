Meclis'te 'fon krizi' tartışması... AKP'li Özlem Zengin tarih verdi: Cevdet Yılmaz TBMM'de bilgilendirme yapacak

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen süreç ve Mersin’deki belediye operasyonlarına yönelik tartışmalarla başladı.

Muhalefet partilerinin temsilcileri, fon krizinin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiği talebini yineledi.

Eleştirilere yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yarın Meclis’e gelerek genel kurulu bilgilendireceğini duyurdu. Sürece ilişkin bir "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğunu belirten Zengin, "Bu konuda kim yanlış yaptıysa, yurttaşımızın parasına el koyduysa hukuk önünde kesinlikle hesap vermelidir. Yargısal süreçler devam ediyor" diye konuştu.

'MAKAMINA BAKILMAKSIZIN HESAP SORULMALI'

Soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın isminin gündeme gelmesine karşın ifadeye çağrılmaması yönündeki eleştiriler üzerine şunları söyledi:

"Bu konuda kim yanlış yaptıysa makamına bakılmaksızın hesap vermelidir. Bu insanlar soruşturmaya tabi tutulmalı, ifadeye çağrılmalıdır. Her birisi... Paranın çalanlardan geri alınarak bir an evvel mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Kim Türkiye’ye, partimize, insanımıza bu yükü getirmiş, bunu Devlet Denetleme Kurulu öğrenecek. İster kasten, ister savsaklamayla kim yanlış yapmışsa hukuk önünde hesap vermelidir. Bizler hiçbirimiz siyaseten bunun bedelini asla ödemek istemiyoruz. Hukuk önünde yapılması gerekenin takipçisi olacağız."

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise araştırma komisyonu yerine kurulan koordinasyon kurulunu eleştirerek, "Boşuna fon izleme kurulu kurmasınlar. Onlar birileri çalarken zaten izledi" tepkisini gösterdi.

MERSİN OPERASYONUNDA 'GÖRÜNTÜ' TEPKİSİ

Genel kurulda ayrıca Mersin’de belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında bir kadının pijamalı görüntülerinin basına sızdırılması da gündeme geldi. YENİ Partili Emir duruma tepki gösterirken, AKP'li Zengin de izinsiz görüntü çekilmesinin suç olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zengin, İçişleri Bakanlığı’nın görüntüleri çekenler hakkında soruşturma başlattığını ve bu kişilerin yaptırımla karşılaşacağını ifade etti. Zengin, Adalet Bakanlığı’nın da soruşturma süreçlerinde ailelerin sorun yaşamaması için bir genelge yayımladığını anımsatarak, "Burada önemli olan uygulama. Mersin’de bunu kim kamuoyuyla paylaşmıştır? Bu konuda gerekli takibi yapacağız" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise Zengin’in açıklamalarına karşılık, soruşturmaların yüzeysel kalmaması ve söz konusu görüntüleri sızdıran kişilerin doğrudan açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

KRİZ KONUŞULMADAN GENEL KURUL KAPANDI

Muhalefet fon krizi için araştırma önergesi vermeyi beklerken, iktidar genel kurulda karar yeter sayısı istedi ve sayı bulunamadı.

Duruma tepki gösteren YENİ Partili Emir “Bu milletin 100 milyar dolarını çaldıktan sonra sorumluluk üstlenmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz kimler buna göz yumdu, siyasi sorumlular niye bir şey yapmadı derken Meclis’ten kaçmayı tercih ediyorlar. Kaçıyorlar, Meclis’i kapatmaya çalışıyorlar. Fon krizinin faili bunlar. Nereye kadar kaçarlarsa kaçsınlar tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiçbir AKP’li siyasetçide bırakmayacağız” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de “5 grup önerge verecektik. AKP Grubu sırf Meclis bu işin üzerine gitmesin diye Meclis’i kapatmayı tercih etti” tepkisini gösterdi.

Zengin eleştirilere karşı “Muhalefete tam kadro genel kurulda olmayı tavsiye ederim. Biz bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Devletimiz yapılması gereken ne varsa yapacak” yanıtını vermekle yetindi.

Muhalefetin tepkilerinden sonra genel kurul fon krizini konuşmadan kapatıldı.