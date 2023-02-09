Mega Lashing, geçici olarak faaliyetten men edildi

İlgili hükümlere aykırı davrandığı gerekçesiyle uluslararası gözetim şirketi Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri, 3 ay faaliyetten men edilmesi kararlaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:47
Mega Lashing, geçici olarak faaliyetten men edildi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan bir şirketin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın ilgili hükmü uyarınca faaliyetten men edilmesi uygun bulundu.

Buna göre, Mersin'de faaliyet gösteren Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti, 3 ay süreyle faaliyetten men edildi. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.


Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri Resmi Gazete

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