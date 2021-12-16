Mehmet Ali Güller: 'İki çözüm var, ya insan merkezli çözüm ya da...'

16 Aralık 2021 Perşembe, 11:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde değer kaybına uğramıştı. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete astronomik oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun geçen hafta başladığı toplantılarda, ilk hafta bir mutabakat sağlanamadı. Bunun üzerine gözler, pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi ancak oradan da beklenen bir haber gelmedi. Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücrette artış oranını bugün Saray'da açıklayacağı duyuruldu.

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, bugün kaleme aldığı "Emek-sermaye kavgası" başlıklı yazısında, ekonomik krizin nedenini ve krizden çıkış için mümkün olan iki yolu açıkladı.

"İKİ ÇÖZÜM VAR"

Yazısında, sermayenin faturayı emekçiye kesme peşinde olduğunu söyleyen Güller, "Politika, kabaca ekonomideki bölüşümün mücadelesidir. Sermayenin ekonomistleri, krizlerde faturanın sermayeye değil emekçiye çıkarılmasının politikasını yaparlar. Bunun en kestirme yolu da asgari ücreti baskılamaktır" dedi. Ekonomik krizden iki çözüm yolu olduğunu belirten Güller, krizin faturasının ya emekçiye ya da büyük sermayeye kesileceğini ifade etti.

"KRİZİN FATURASINI SERMAYE ÖDESE"

Asgari ücrete yüksek zamlar yapılmasının enflasyonda büyük artışa sebep olabileceğini öne süren ekonomistleri eleştiren Güller, söz konusu eleştirilerin teorik doğruluğunu kabul etse de, "Krizin faturasının büyüğünü sermaye ödese olasılık azalacaktır" diyerek çözüm yolunu gösterdi.

İNSAN MERKEZLİ VE PARA MERKEZLİ ÇÖZÜMLER

Krizden çıkışın iki yolundan birisinin insan merkezli, diğerinin ise para merkezli olduğu vurgulayan Güller, Emek/insan merkezli çözümde, "Ekonominin merkezine insanı koyar ve asgari ücrette iyi bir artış yaparsınız" önermesini, Sermaye/kâr merkezli çözümde ise, "Ekonominin merkezine sermayenin çıkarını koyar, kâr azalmasın diye asgari ücrete göstermelik bir artış yaparsınız" önermesini ortaya koydu.

İlk senaryoda döviz ve enflasyon artışına yönelik önlemler alınabileceğini belirten Güller, sermaye merkezli seçenekte ise, "Enflasyon belki bir seviyede tutulur ama milyonlarca insan açlık sınırının altına düşer, adım adım sosyal ve siyasal krizler ortaya çıkar" diyerek olası senaryoyu dile getirdi.



