Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fon masaya yatırılacak: Yatırımcılara nasıl ödeme yapılacak?

Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fon masaya yatırılacak: Yatırımcılara nasıl ödeme yapılacak?

24.09.2026 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fon masaya yatırılacak: Yatırımcılara nasıl ödeme yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerinin ele alınacağı toplantılar yapılacak. Toplantılarda tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları değerlendirilecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye dönüyor.

131 YATIRIM FONU İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar görüşülecek.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılarda, tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

YATIRIMCILARIN HAKLARI TEMEL ÖNCELİK OLACAK

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #Hazine ve Maliye Bakanı #ödeme

İlgili Haberler

Mahfi Eğilmez döviz riskine dikkat çekti: Kur yükselirse ne olacak?
Mahfi Eğilmez döviz riskine dikkat çekti: Kur yükselirse ne olacak? İktisatçı Mahfi Eğilmez, şirketlerin döviz cinsinden borç taşımasının tek başına risk oluşturmadığını, asıl riskin döviz yükümlülüklerinin döviz gelirlerini aşmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Eğilmez, kurda yaşanabilecek yükseliş karşısında şirketlerin borçlarını ödeme ve çevirme kapasitesinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da tarihi değişiklik: BIST 100'den 27 şirket çıkarıldı
Borsa İstanbul'da tarihi değişiklik: BIST 100'den 27 şirket çıkarıldı Borsa İstanbul’da 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak endeks ve pazar değişiklikleri, pay piyasası ve kotasyon kriterlerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle kapsamlı bir şekilde gerçekleşti. Volatilite kriterinin getirilmesi ve halka arz edilen payların asgari piyasa değeri sınırlarının yükseltilmesiyle BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde çok sayıda şirket değişti.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2026 Perşembe...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2026 Perşembe... 24 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 24 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...