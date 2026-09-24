Mehmet Şimşek başkanlığında 131 fon masaya yatırılacak: Yatırımcılara nasıl ödeme yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye dönüyor.

131 YATIRIM FONU İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar görüşülecek.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılarda, tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

YATIRIMCILARIN HAKLARI TEMEL ÖNCELİK OLACAK

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.