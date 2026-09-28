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Mehmet Şimşek'ten açıklaması: 'Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz'

Mehmet Şimşek'ten açıklaması: 'Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz'

28.09.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek'ten açıklaması: 'Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "piyasa bozucu" işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirttiği açıklamasında "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "fon" soruşturması kapsamında devam eden sürece ilişkin kısa bir açıklamada bulundu.

"Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu" kaydeden Şimşek, şunları dile getirdi:

"Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek, kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesinin önem taşıdığını belirtti.

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #fon krizi

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