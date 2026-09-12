Memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Peki, Memur emeklisine seyyanen zam gelecek mi? Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam gelecek mi?

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Memur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam uygulaması henüz kesinleşmiş değil.

Süreç, 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik ek ödemenin emekli memurlara da yansıtılması talebiyle açılan davalara dayanıyor.

Söz konusu dönemde görevde bulunan memurlara seyyanen ödeme yapılırken, aynı ödeme memur emeklilerinin aylıklarına doğrudan yansıtılmadı. Bunun üzerine bazı emekli memurlar, ödemenin kendilerine de yapılması talebiyle yargı yoluna başvurdu.

Anayasa Mahkemesi'ne taşınan başvuruların birleştirilmesinin ardından gözler davanın esasına ilişkin verilecek karara çevrildi.

AYM'NİN SEYYANEN ZAM KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

AYM'nin bireysel başvuruları birleştirmesi, memur emeklilerine seyyanen zam verildiği anlamına gelmiyor.

Birleştirme kararı sonrasında mahkemenin başvuruların esasına ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu aşamada memur emeklilerinin maaşlarına otomatik olarak ek ödeme yapılacağı veya yeni bir seyyanen zam uygulanacağı yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.