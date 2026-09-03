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Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı
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Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

3.09.2026 10:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. Mevcut verilere göre yılın ikinci yarısı için şimdiden enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme zammı da artışta belirleyici olacak. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı ise yıl sonunda açıklanacak aralık ayı verisinin ardından netleşecek.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin tablo da netleşmeye başladı.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkının hesaplanmasında temmuz ve ağustos verileri belirleyici olurken, mevcut rakamlara göre memur ve memur emeklileri için ocak ayında yüzde 3,66'lık zam şimdiden kesinleşti.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Ancak nihai zam oranı henüz belli değil. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam, yılın son 6 ayındaki enflasyonun kesinleşmesinin ardından aralık ayı verisiyle birlikte netleşecek.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkına yönelik hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Ağustos verisinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ikinci enflasyon verisi de belli oldu. Böylece 2027 ocak ayında uygulanacak maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir aşama geride bırakıldı.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşması halinde enflasyon farkını da maaşlarına yansıtacak.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

OCAK ZAMMI YÜZDE 3,66'YI GARANTİLEDİ

Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin 2027 ocak ayında yüzde 3,66 oranındaki zam hakkı şimdiden kesinleşti.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Bununla birlikte önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri bu oranı daha da yukarı taşıyabilir. Dolayısıyla yüzde 3,66'lık oran, ocak ayında uygulanacak nihai zam anlamına gelmiyor.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Kesin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

2027 yılı için memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı, yılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 olarak belirlenmişti.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Bu nedenle ocak ayında yapılacak maaş artışında yalnızca toplu sözleşme zammı değil, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı da etkili olacak.

Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanan 2027 ocak ayı kesin maaş artış oranı belli olacak.

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