Memur ve emeklinin 'garantilediği' maaş zammı belli oldu: İki aylık enflasyon farkı açıklandı

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2027 ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin tablo da netleşmeye başladı.

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkının hesaplanmasında temmuz ve ağustos verileri belirleyici olurken, mevcut rakamlara göre memur ve memur emeklileri için ocak ayında yüzde 3,66'lık zam şimdiden kesinleşti.

Ancak nihai zam oranı henüz belli değil. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı toplam zam, yılın son 6 ayındaki enflasyonun kesinleşmesinin ardından aralık ayı verisiyle birlikte netleşecek.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI OLUŞTU Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkına yönelik hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

Ağustos verisinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ikinci enflasyon verisi de belli oldu. Böylece 2027 ocak ayında uygulanacak maaş artışına ilişkin hesaplamalarda önemli bir aşama geride bırakıldı.

Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşması halinde enflasyon farkını da maaşlarına yansıtacak.

OCAK ZAMMI YÜZDE 3,66'YI GARANTİLEDİ Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin 2027 ocak ayında yüzde 3,66 oranındaki zam hakkı şimdiden kesinleşti.

Bununla birlikte önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri bu oranı daha da yukarı taşıyabilir. Dolayısıyla yüzde 3,66'lık oran, ocak ayında uygulanacak nihai zam anlamına gelmiyor.

Kesin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR? 2027 yılı için memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı, yılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 olarak belirlenmişti.

Bu nedenle ocak ayında yapılacak maaş artışında yalnızca toplu sözleşme zammı değil, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı da etkili olacak.