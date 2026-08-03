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Memur ve emeklinin ocak zammı hesabı başladı: İşte masadaki iki farklı oran

Memur ve emeklinin ocak zammı hesabı başladı: İşte masadaki iki farklı oran

3.08.2026 10:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve emeklinin ocak zammı hesabı başladı: İşte masadaki iki farklı oran

TÜİK'in temmuz ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin gelecek yılın başındaki maaş zammına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre şekillenecek nihai zam oranı, yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 Ocak döneminde alacağı maaş zammına ilişkin ilk hesaplama da netleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre belirleniyor. Temmuz-aralık döneminin ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla zam hesabı başlarken, kesin zam oranı yılın kalan beş ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

İLK ENFLASYON VERİSİYLE ZAM HESABI BAŞLADI

Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı.

Ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM YÜZDE 7,67 OLABİLİR

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak öngörüldü.

Bu tahmine göre 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,72 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklileri yüzde 2,54 enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte, 2027 Ocak dönemindeki toplam maaş artışının yüzde 7,67 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

FKB TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,60'A ÇIKABİLİR

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcileri ise 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,32 olarak tahmin etti.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,67 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 3,43 enflasyon farkı alabilecek.

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte ocak ayında yapılacak toplam maaş artışı ise yüzde 8,60'a ulaşabilecek.

KESİN ZAM ORANI ARALIK AYINDA NETLEŞECEK

Memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin maaş zammı, temmuz-aralık dönemine ilişkin altı aylık enflasyonun tamamının açıklanmasının ardından belli olacak.

Bu nedenle mevcut hesaplamalar, piyasa beklentilerine dayalı tahmin niteliği taşırken, yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verilerine göre zam oranında değişiklik yaşanabilecek.

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