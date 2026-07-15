Memurların 14 günlük maaş farkı hesaplandı: İşte meslek meslek tam liste...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisinin temmuz ayı zam oranı netleşti. Yeni dönem maaşlarının hesaplara aktarılması süreci başlarken, hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ile emekli maaş farklarının ödeneceği tarihleri araştırıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerine uygulanacak temmuz zammı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Yapılan artışla birlikte;

En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya,

En düşük memur emekli aylığı 31 bin 527 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR VE 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak almaktadır. Bu doğrultuda, zamlı temmuz maaşlarının 15 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için oluşacak 14 günlük maaş farkı ödemeleri, ilgili kurumların bordro ve muhasebe işlemlerini tamamlamasının ardından gerçekleştirilecek.

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalar dikkate alındığında, fark ödemelerinin bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kesin takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkları ise şöyle:

Uzman doktor : 9.475 TL

: 9.475 TL Profesör: 8.456 TL

8.456 TL Mühendis: 6.055 TL

6.055 TL Şube müdürü (üniversite mezunu): 5.939 TL

5.939 TL Araştırma görevlisi: 5.698 TL

5.698 TL Avukat: 5.663 TL

5.663 TL Başkomiser: 5.613 TL

5.613 TL Polis memuru: 5.134 TL

5.134 TL Uzman öğretmen: 5.109 TL

5.109 TL Vaiz: 4.821 TL

4.821 TL Hemşire (üniversite mezunu): 4.702 TL

4.702 TL Öğretmen: 4.613 TL

4.613 TL Teknisyen (lise mezunu): 4.203 TL

4.203 TL Memur (üniversite mezunu): 4.047 TL

Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve maktu kesintiler nedeniyle tutarlarda küçük farklılıklar oluşabiliyor.

4C MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKINI NE ZAMAN VE NASIL ALACAK?

Memur emeklileri (4C), görevdeki memurlardan farklı olarak 14 günlük maaş farkı değil, doğrudan zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Emeklilerin maaş ödeme dönemlerine göre alacakları fark tutarları değişiklik gösterecek:

Maaşını her ay alanlar: 1 aylık zam farkı alacak.

1 aylık zam farkı alacak. Mayıs-haziran-temmuz döneminde maaş alanlar: 1 aylık zam farkı alacak.

1 aylık zam farkı alacak. Haziran-temmuz-ağustos döneminde maaş alanlar: 2 aylık zam farkı alacak.

2 aylık zam farkı alacak. Temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

Ay başında eski tarife üzerinden maaş ödemesi alan emeklilere yapılacak fark ödemesi, unvana göre yaklaşık 3.700 TL ile 13.500 TL arasında değişecek. Üç aylık fark hakkı bulunan bir emekliye ödenecek en düşük tutar ise 11 bin 265 lira olacak.

4C'Lİ EMEKLİLERİN FARK ÖDEME TARİHİ

4C emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak ödeme takvimiyle kesinleşecek.

Ödemelerin temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılmaya başlanması bekleniyor.

Unvanlara göre ödenecek yaklaşık 1 aylık maaş farkları ise şöyle: