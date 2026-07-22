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Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanım oranı belli oldu...

Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanım oranı belli oldu...

22.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
AA
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Merkez Bankası açıkladı: Kapasite kullanım oranı belli oldu...

Merkez Bankası, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranını açıkladı. Temmuzda kapasite kullanım oranının son üç ayın en düşüğü olduğu görüldü.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1985 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

TEMMUZDA 0.6 PUANLIK DÜŞÜŞ

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 74,5 seviyesindeyken, temmuzda 0,6 puan azalışla yüzde 73,9'a geriledi.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl   2025 2026
Ocak   74,6 74,1
Şubat   74,5 73,5
Mart   74,4 73,3
Nisan   74,3 73,8
Mayıs   75,0 74,2
Haziran   74,6 74,5
Temmuz   74,2 73,9
Ağustos   73,5  
Eylül   74,0  
Ekim   74,2  
Kasım   74,4  
Aralık   74,4  
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