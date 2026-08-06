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Merkez Bankası döviz ve altın rezervleri açıklandı: Kasada son durum ne?

Merkez Bankası döviz ve altın rezervleri açıklandı: Kasada son durum ne?

6.08.2026 15:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası döviz ve altın rezervleri açıklandı: Kasada son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, hem brüt döviz hem de altın varlıklarındaki artışın etkisiyle haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altın rezervlerinin kritik eşiği aşmasıyla birlikte güçlenen toplam rezervler, yıl içindeki dalgalı seyrin ardından Temmuz ayındaki toparlanma eğilimini sürdürdü.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 31 Temmuz haftasında artış gösterdi. Bankanın yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezervler, bir haftada 1 milyar 842 milyon ABD Doları yükselerek 164 milyar 448 milyon ABD Doları'na ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE YÜKSELİŞ

TCMB verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla brüt döviz rezervleri önceki haftaya göre 1 milyar 415 milyon ABD Doları artarak 63 milyar 811 milyon ABD Doları seviyesine çıktı. Bir önceki hafta brüt döviz rezervleri 62 milyar 396 milyon ABD Doları olarak kaydedilmişti.

ALTIN REZERVLERİ 100 MİLYAR ABD DOLARINI AŞTI

Aynı dönemde altın rezervlerinde de yükseliş görüldü. Altın rezervleri 427 milyon ABD Doları artışla 100 milyar 210 milyon ABD Doları'ndan 100 milyar 637 milyon ABD Doları'na yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 164,4 MİLYAR ABD DOLARINA ÇIKTI

Brüt döviz ve altın rezervlerindeki artışla birlikte TCMB'nin toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında 162 milyar 606 milyon ABD Doları seviyesindeyken 31 Temmuz haftasında 164 milyar 448 milyon ABD Doları'na ulaştı. Böylece toplam rezervlerde haftalık bazda 1 milyar 842 milyon ABD Doları artış gerçekleşti.

REZERVLERDE SON DÖNEMDE DALGALI SEYİR

TCMB rezervleri 2026 yılı içinde dalgalı bir görünüm sergiledi. Ocak sonunda 218 milyar 158 milyon ABD Doları ile zirve seviyeye ulaşan toplam rezervler, mart ve haziran aylarında gerileme göstermişti. Temmuz ayında ise yeniden toparlanma eğilimine giren rezervler, 31 Temmuz haftasında 164 milyar 448 milyon ABD Doları seviyesine yükseldi.

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