Merkez Bankası duyurdu: FAST limiti yükseltilecek
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi, (FAST) para transferleri işlem limiti 100,000 TL'ye yükseltilecek.
Herhangi bir zaman dilimine takılmadan anında para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidilecek.
Merkez Bankası(TCMB) yazılı açıklamasında "4 Nisan tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50,000 TL'den 100,000 TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100,000 TL'den 250,000 TL'ye yükseltilecektir" denildi.
TCMB açıklamasında limit artışına gerekçe olarak "kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri" gösterildi. Alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak FAST'in hızla yaygınlaştığı da belirtildi.
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