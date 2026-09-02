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Merkez Bankası eski Başkanı Gaye Erkan'a suç duyurusu: 'Dua et babam uyuyor yoksa hepinizi vururdu'

Merkez Bankası eski Başkanı Gaye Erkan'a suç duyurusu: 'Dua et babam uyuyor yoksa hepinizi vururdu'

2.09.2026 10:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Merkez Bankası eski Başkanı Gaye Erkan'a suç duyurusu: 'Dua et babam uyuyor yoksa hepinizi vururdu'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası hakkında, Bodrum'da ortak alanların kullanımı, tehdit ve taciz iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şikâyetçiler, şüphelilerin site yönetimini ve otel personelini tehdit ettiğini, izinsiz kamera yerleştirdiğini ve huzuru bozduğunu öne sürdü.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bodrum'da bir site yöneticisi ile otel genel müdürünün savcılığa verdiği ifadelerde tehdit, fiziksel müdahale ve ortak alanların kullanımına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen, Hafize Gaye Erkan ve Erol Erkan hakkında şikâyetçi oldu.

'SİLAHINI ÇEKİP HEPİNİZİ VURURDU'

Site Müdürü Ertuğrul Kara, savcılığa verdiği ifadede Hafize Gaye Erkan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Kara, 18 Ağustos 2026 tarihinde sitenin ortak alanlarının kullanımı ve site personelinin özel işlerde çalıştırılması konusunu Hafize Gaye Erkan ile görüştüğünü belirterek şu iddiayı dile getirdi:

“Hafize Gaye Erkan ile sitenin ortak alanı kullanımı ve personelin kendi özel işlerinde kullanılması konusunu 18/08/2026 günü kendisi ile konuştum. Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti.”

Kara, olay sırasında ofiste yalnız olduklarını belirtti.

ORTAK ALANLARA KAMERA VE TABELA İDDİASI

Ertuğrul Kara, Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'ın sitenin ortak kullanım alanlarına kamera yerleştirdiğini de iddia etti.

Kara, geçiş yolu, sahil yolu, iskeleler ve bahçe gibi alanlara yerleştirilen kameraların yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliğine sahip olduğunu öne sürdü.

Ayrıca site yönetiminin bilgisi ve rızası dışında ortak alanlara "özel müktür, izinsiz girilmez" şeklinde tabelalar yerleştirildiğini iddia eden Kara, bu tabelaları sökmeye çalışırken Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan tarafından itildiğini savundu.

Kara, darp raporu almadığını ancak olayın kamera kayıtlarında görülebileceğini belirtti.

OTEL MÜDÜRÜNDEN TEHDİT VE TACİZ İDDİASI

Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen de savcılığa verdiği ifadede, Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan'ın otel çalışanları, misafirler ve site sakinleriyle sorun yaşadığını iddia etti.

Şen, Hafize Gaye Erkan'ın otel personeline yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek şunları aktardı:

“Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm.”

Şen, söz konusu kişilerin otel misafirlerini telefonla görüntüleyerek "Sen kimsin, neden geldin?" şeklinde sorular sorduğunu ve otel çalışanlarına emir vermeye çalıştığını da iddia etti.

OTEL MİSAFİRLERİ VE PERSONEL HAKKINDA ŞİKÂYET

İlker Ali Şen, ifadelerinde otel misafirlerinin ve çalışanlarının rahatsız edildiğini öne sürdü.

Şen, otel müşterilerinin hayvanlarına müdahale edildiğini, özel güvenlik personeline kendi güvenlik görevlileriymiş gibi talimat verilmeye çalışıldığını ve otel şezlonglarına çeşitli notlar bırakıldığını iddia etti.

Ayrıca Hafize Gaye Erkan'ın oğlu için sabah, öğle ve akşam öğünlerinde özel yemek hazırlanarak villaya teslim edilmesini istediğini öne süren Şen, Hafize Gaye Erkan ve Erol Erkan'dan şikâyetçi olduğunu belirtti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Yönetimi adına şikâyette bulunan Ertuğrul Kara, sitenin huzur ve sükûnunu bozduklarını ve kendisini tehdit ettiklerini öne sürerek Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan hakkında davacı ve şikâyetçi olduklarını bildirdi.

İlker Ali Şen de otel çalışanlarını ve misafirleri rahatsız ettikleri iddiasıyla iki isim hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hafize Gaye Erkan'ın avukatı Ceylan Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir.

Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

İlgili Konular: #Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası #tehdit #Hafize Gaye Erkan

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