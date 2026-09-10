Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Temmuz toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutan Merkez Bankası’nın yeni kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Faiz kararının saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans’ın eylül ayı PPK toplantısına ilişkin beklenti anketi 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan 24 ekonomist, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Bir ekonomist ise 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 36’ya çekileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin eylül ayı faiz kararına ilişkin medyan beklentisi yüzde 37 ile politika faizinin değiştirilmemesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
MERKEZ BANKASI TEMMUZDA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU
TCMB, 23 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit bırakmıştı.
Banka aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde korumuştu.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI
Merkez Bankası, 2025 yılına yüzde 47,5 seviyesindeki politika faiziyle başladı. Yıl içerisinde faiz indirimlerinin yanı sıra nisan ayında faiz artırımına da gidildi ve politika faizi yılı yüzde 38 seviyesinde tamamladı.
TCMB'nin 2025 ve 2026 dönemindeki faiz kararları şöyle:
Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
Temmuz 2025: Politika faizi sabit bırakıldı.
Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürüldü.
Aralık 2025: Politika faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekildi.
Ocak 2026: Politika faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye indirildi.
Mart 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.
Nisan 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde korundu.
Mayıs 2026: PPK faiz kararı açıklanmadı.
Haziran 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.
Temmuz 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde bırakıldı.
Piyasaların odağında şimdi TCMB’nin bugün açıklayacağı eylül ayı faiz kararı ve karar metninde para politikasının önümüzdeki dönemine ilişkin verilecek mesajlar bulunuyor.