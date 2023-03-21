Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: İşte tahminler...

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 07:00

Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Şubat ayında büyük yıkıma yol açan depremin ardından sanayi üretimi ve istihdamın desteklenmesi için TCMB politika faizini 50 baz puan indirdi. TCMB "ölçülü" olarak nitelediği indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için "yeterli" olduğunu belirtti.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il daha sonra bunlara eklenen Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

ING tarafından yayımlanan araştırma notunda geçen ayki faiz kararının ardından TCMB'nin politika faizinde indirimlere devam etmeyeceğinin sinyalini verdiğine dikkat çekilerek faizlerin sabit kalmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, "Bankanın bu ay (politika faizini) sabit tutmasını bekliyoruz. Fakat, önümüzdeki dönemde depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla... daha fazla makro ihtiyati tedbirler görebiliriz" denildi.

Anketteki 2023 sonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin politika faizini yüzde 25 seviyesine yükselteceğine işaret etti. Yıl sonu tahminleri arada ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 7.5 ile yüzde 30 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar şu anda düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 23 Mart'ta saat 14.00'te açıklayacak.