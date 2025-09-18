Merkez Bankası harekete geçiyor: O madeni paranın basımı durdurulacak!

Türkiye’deki yüksek enflasyon nakit para kullanımında sıkıntılar yaratırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni banknot basımı konusunda piyasa beklentisine rağmen harekete geçmiyor. Tedavüle yeni banknotların girmesi, ‘kayıtdışı ekonomi’ verilerini artırabileceği endişesiyle erteleniyor.

50 KURUŞ BASIMI DURDURULACAK

Geçen yıl maliyet gerekçesiyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimi durdurulmuştu. Yeni dönemde 50 kuruşların basımının da durdurulması planlanıyor. Bir 50 kuruş üretimi 3 TL’yi, 1 TL üretimi ise 4,3 TL’yi aşıyor. Piyasaya sınırlı şekilde dağıtılan 5 TL’lik madeni paraların sayısının artırılması planlanırken, vatandaşlar ellerindeki 10, 25 ve 50 kuruşları kullanmaya devam edebilecek.

KOLEKSİYON DEĞERİ KAZANABİLİR

Sözcü’nün haberine göre uzmanlar, üretimi durdurulan 10, 25 ve 50 kuruşluk madeni paraların ilerleyen yıllarda koleksiyon değeri kazanabileceğine dikkat çekiyor.