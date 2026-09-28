Merkez Bankası'ndan döviz düzenlemesi: Yeni uygulamanın tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin (TCMB) firmaların yurtdışından elde ettikleri döviz gelirlerini Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik eden düzenlemesinde yeni uygulamaya geçiliyor. Yeni sistemle döviz almama taahhüdü kaldırılırken, destekten yararlanma şartları firmanın katma değeri ve döviz pozisyon oranı üzerinden yeniden düzenleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB’nin döviz dönüşüm desteği uygulamasının etkinliğini artıran adımlar atıldığını belirtti. Şimşek, düzenlemenin temel amacının destek mekanizmasını daha etkin, kapsayıcı ve firmaların gerçek ekonomik faaliyetleriyle uyumlu hale getirmek olduğunu ifade etti.

İhracata üretim ve tedarik yoluyla katkı sunan firmaların da destek mekanizmasına erişiminin kolaylaşacağını bildiren Şimşek, şunları kaydetti: