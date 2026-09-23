Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Konuya ilişkin TCMB kararı, 23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Papel hakkında, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarihli ve 11334/20933 sayılı Banka Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verildi.

TCMB’nin 18 Eylül 2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararıyla gerçekleştirilen iptalin, kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentleri ile 19’uncu maddesi ve 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında alındığı belirtildi.

Kararla birlikte Papel’in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sona ermiş oldu.